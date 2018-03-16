賴揆指示 禁稱惠台改用對台

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中國時報
／台北報導

大陸國台辦公布惠台31項措施，行政院長賴清德原擬親自回應，但賴揆聽取跨部會報告因應對策後，昨決定改副院長施俊吉代打。行政院發言人徐國勇坦承，改施俊吉回應，「跟原來講的不太一樣」，記者會應會在今天。

此外，徐國勇說明時數度提高音量強調「是對台31項措施」，據知，賴揆日前曾指示政院內部，為防隨著大陸說「惠台」起舞，將來談及相關做法及公文往返，「惠台」改稱「對台」措施。

賴揆今赴立院接受總質詢，預料將在立委質詢後「被動說明」。不過，昨在院會中賴揆就「文化創作」先回應說，大陸審批制度將傷害藝術創作自由。

他說，兩岸文化產業及文化交流最重要關鍵，在於尊重創作與表意自由，審批制將傷害藝術創作自由，真實文化自由才能對兩岸文化產業合作與交流有助益。

針對31條的回應，賴揆交施俊吉統籌匯整因應對策，徐國勇說，未來也請施俊吉與各部會協調，包括各落實與執行時程。

台灣青年圓桌論壇協會質疑大陸措施不具體，將組團赴北京爭取；徐國勇說，文創產業最重要是表意自由，即憲法所說人民有出版、創作、講學等自由；表意自由是言論自由的一部份，但以中國大陸審批、或網路封鎖關鍵字看，如沒有表意自由就沒有創作自由，創意也不必提了。

文化部長鄭麗君日前提兩點回應，一是大陸有關文化產業措施內容不具體尚需觀察，二是呼籲大陸降低審批力道，才有助文化產業的合作及交流。

陸委會為相關內容是「利中」措施；國發會主委陳美伶認為衝擊不大，陳美伶說，她已檢視過，「有一半以上措施是舊的」。科技部次長蘇芳慶說，為留才，今年一月起，政府提高科研專案個人主持費用，從3萬增至6萬元，很多專題計畫主持費從1萬變成1萬5000元，搭配其他攻頂計畫應可發揮留才誘因。

(中國時報)

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