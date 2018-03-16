傳張小月掌海基會 月底上任

傳前陸委會主委張小月將出任海基會董事長，相關人事已在作業。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

蔡英文政府國安、外交及兩岸人事上月底大地震，據了解，甫卸任的陸委會前主委張小月將接任海基會董事長，預計3月27日海基會召開董監事會議後，正式接任。

張小月上月卸任後，外傳她可能會外派，但據了解，現任海基會董事長田弘茂周一在世貿聯誼社宴請張小月及國安會秘書長李大維，因此，張小月將接任海基會董事長的消息不脛而走。

知情人士指出，張小月曾擔任陸委會主委，這一年多主管兩岸事務，因此由張小月擔任海基會董事長一職，非常適任；至於田弘茂年事已高，階段性任務完成，將於本月27日召開的董監事會後卸任，回到國策院。田弘茂生於1938年，今年已80整。

張小月曾任外交部發言人及次長，2007年外放英國出任代表，於2011年調往澳洲，外交、兩岸資歷豐富。

針對海基會人事調整，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，有關海基會人事案，正由海基會洽商陸委會作業中，目前已呈報行政院核定；且依海基會相關規定，尚須海基會董事會選舉通過。陸委會尊重海基會相關人事規定，若有進展，將適時對外說明。

至於海基會懸缺的副董事長是否有人選？邱垂正說，也在作業中，尊重海基會程序。

海基會發言人管安露表示，依照海基會人事相關規定，要等到3月27日海基會董監事會議舉行後，才能確定。

此外，台大國發所教授陳明通處理完台大內部的借調程序之後，將於周一(19日)正式上任陸委會主委。

(中國時報)

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