民進黨議員拱游錫 皉A戰新北

2018年03月16日 04:11 中國時報 葉德正 、 蔡依珍 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長人選難產，新北市16名綠營議員昨天舉行「力爭上游、贏回新北」記者會，力拱游錫堃參選，強調焦慮的小雞已呼喚母雞許久，希望游能帶領他們再次將議會席次衝過半，讓新北在六都成為真正領頭羊。

昨天記者會由下屆議會黨團總召李坤城帶頭，包括林秀惠、王淑慧、鍾宏仁、何博文、陳啟能、鄭金隆、陳科名、鄭宇恩、許昭興、周雅玲與廖筱清等現任議員都出席，另廖本煙、林銘仁、黃俊哲則派人到場，高敏慧雖未到場但表態支持。

蘇稱交棒 吳秉叡難拉抬

李坤城指出，蘇前院長一直努力幫忙拉抬吳秉叡，已下定決心交棒，但吳秉叡民調成長有限，既然蘇無意願，多位議員拜會游錫堃時，游強調「尊重黨中央」，在勝選考量下，黨中央就該徵召游錫堃參選。

李坤城說，當初游錫堃在新北市長朱立倫利用龐大市政資源下，僅差朱2萬4000餘票，這股不捨與疼惜一定可以轉化成年底的動力，讓綠營支持者歸隊。

李坤城指出，游錫堃對市政熟悉，且對新北未來發展願景早有規畫，只要獲黨中央提名，可立刻上手，且當年他帶領所有議員搶下32席次，成為議會最大黨，希望這次能再發揮「母雞帶小雞」精神，帶領議員向前衝。

盼游出馬 發揮母雞效應

林秀惠則說，基層最清楚地方的想法，尤其藍營侯友宜不藍不綠，會吸到他們的票，希望黨中央能盡快徵召游錫堃帶領他們，但她強調這次記者會不代表游本人，只希望母雞能聽到小雞的聲聲呼喚，不要辜負當初93萬4774張選票所承諾的「一生懸命、負責到底」。

新北市議會共有66席次，民進黨上屆選舉拿下32席次，但扣除張宏陸、吳琪銘、江永昌轉任立委，夷將‧拔路兒入閣，僅剩28席，16位議員挺游，已過半數。

吳表尊重 盼中央速決定

日前才獲50餘名立委力挺的吳秉叡說，每個人都可以有自己的意見，一些議員認為游錫堃適當，但他還是希望黨中央盡快啟動徵召機制；羅致政則說，尊重議員們意見，下一步會怎麼走，會再找時間跟大家說明。

藍營新北市長參選人侯友宜則表示，民進黨至今要推誰仍「霧煞煞」，只要有意參選、為新北市民服務，他都舉雙手贊成。

(中國時報)