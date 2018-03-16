新聞透視－派系結盟反制 掀茶壺裡的風暴

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中國時報

民進黨蘇系、新系結盟推派的吳秉叡，日前才高調邀集跨派系立委在新北市大造勢，不料，16位非蘇、新系民進黨議員立刻舉辦記者會力挺游錫堃，地方人士指出，與其說這是挺游記者會，不如說是反蘇系、新系人馬的宣戰會議，民進黨新北市茶壺內風暴正要展開。

地方人士分析，民進黨由誰代表參選新北市，目前都以蘇系、新系結盟推派的蘇系立委吳秉叡一枝獨秀，但眼看選舉時間步步逼近，吳秉叡民調毫無起色，卻霸著位子不放，讓其他派系成員相當不滿，早已醞釀結盟反吳。

且蘇、新系在新北本來就不是多數，卻主導市長大選，這次16名力挺游錫堃的議員當中，也並非全數都是游系成員，除林秀惠、陳啟能、鄭金隆、陳科名、許昭興屬游系外，另外還有謝系嫡系子弟李坤城，英派的黃俊哲、廖筱清，甚至海派何博文也都加入這次連署，可見反吳情緒已促成其他派系成員結盟。

日前吳秉叡接受廣播訪問，被問到蘇貞昌是否要出馬，妙回「韓信投奔劉邦，劉邦也要登壇拜將」，暗指要蔡英文登壇拜將，更是惹火所有人，在吳造勢相隔沒幾天，不同派系議員連手挺游，擺明就是要給吳難看。

新北市身為最大直轄市，也是最大票倉，但台南、高雄等地人選都已出爐，新北至今還沒有搞定，「藍熱、綠冷」，也難怪議員憂慮年底難選，地方醞釀的勢力不容小覷。

(中國時報)

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