翁章梁發誓自清 未干擾民調

獲民進黨提名參選下屆嘉義縣長的前農委會副主委翁章梁（左三）、立委陳明文（左二）、蔡易餘（右二），前往朴子配天宮在開基媽面前自清，絕無干擾民調，若有不實願受嚴厲譴責。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導
嘉義縣長參選人翁章梁與競選團隊，包括立委陳明文及蔡易餘、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、民進黨中央黨部祕書長洪耀福的弟弟洪耀南、競選團隊發言人林緗亭等人發誓自清。（張伊珊翻攝）
嘉義縣議長張明達（右）8日曾在神明面前發下重誓，以示絕無在初選賄選及電話干擾，對翁章梁昨日發誓行為不以為然。（呂妍庭翻攝）

民進黨提名前農委會副主委翁章梁參選下屆嘉義縣長，翁章梁與競選團隊15日展開感恩之旅，首站從朴子配天宮出發，他與立委陳明文、蔡易餘等人在開基媽前發誓自清，表示「若有不法情事，願受最嚴厲懲罰」；初選競爭對手、嘉義縣議長張明達陣營反嗆，「何謂最嚴厲的懲罰，難道是屁股打3下嗎？」

民進黨嘉義縣長初選戰火並未隨提名人選出爐畫下休止符，兩陣營仍持續隔空交火。張明達8日在番路鄉半天岩紫雲寺佛祖前發毒誓自清絕無干擾初選，翁章梁昨在立委陳明文、蔡易餘及競選團隊幹部陪同下，前往朴子配天宮向媽祖上香，為了證明自己與競選團隊的清白，他公開在媽祖前發誓，強調絕對沒有使用電話干擾，以及假借學術單位進行民調干擾初選。

翁章梁並且說，「 若有相關不法情事，願受媽祖及眾神明最嚴厲的懲罰」，一行人還簽署了誓詞。

翁章梁說，希望彼此自清後，能讓初選爭議盡快落幕，同時強調絕無秋後算帳一事，大家應以年底大選勝利為重。他說，張明達能力非常好，政通人和，「我也希望他不要缺席」，他會盡最大努力整合黨內團結，透過各種管道積極拜會，尋求張明達支持。

張明達陣營則回擊表示，與張明達敢發「遭天譴及絕子絕孫」毒誓相較起來，翁章梁似乎只是在玩文字遊戲；誓詞的簽署人有中央黨部祕書長洪耀福的弟弟洪耀南，正好坐實他是翁章梁競選團隊的幕後操盤手，中央黨部全力挹注資源給翁章梁，由中央進行的民調會公平嗎？

張明達強調，人在做、天在看，相信鄉親自有公斷，同時也要翁章梁競選團隊自承後果，他將深入基層拜訪支持者，展開「嘉義行腳」繼續前進，傾聽鄉親的心裡話。

(中國時報)

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