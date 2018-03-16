選情初探－小雞找不到母雞 基層焦慮

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中國時報

新北市長藍營黨內初選民調即將於4月出爐，反觀綠營新北市長人選恐6月才揭曉，檯面上有意願的參選人缺乏明星光環，綠營市議員集體焦慮爆發，再拱老將游錫堃，但「有意願的沒贏面、有贏面的沒意願」情勢依舊，綠營小雞找母雞的劇情，去年至今仍陷入「鬼打牆」的循環中。

綠營去年底以來持續「坐山觀虎鬥」，靜看藍營周、侯之爭，至今仍未整合出適合人選，吳秉叡雖獲得蘇貞昌力挺，在秉友會新春團拜活動時看起來士氣高昂，各方熱絡相挺，卻仍遭外界認為挺蘇的意味更為濃厚。

綠營人士指出，目前藍營最強對手就是侯友宜，檯面上有意參選的吳秉叡、羅致政、陳景峻等人都沒有贏面，加上市議員選情更是亟需明星光環的人物來加持，選舉時聯手造勢，發揮母雞帶小雞的力量。

早在去年中旬，綠營基層就發現問題嚴重，基層苦尋強棒力推游錫堃遭拒，接著再推行政院長賴清德又被拒，隨後發言人徐國勇、高雄市長陳菊也被點名，接著又冒出前台北縣長蘇貞昌，如今一輪後又回到游，這不就是招數出盡的鬼打牆嗎？

據了解，綠營議員私下已討論「先拱游錫堃、後拱賴清德」，打定主意要找到有明星光環的母雞來帶小雞，否則具32席議員實力的民進黨，恐怕至少會掉4到6席，但大家至今遲不表態，基層無奈也只能靜待黨中央徵召。

(中國時報)

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