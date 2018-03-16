戰況分析－分裂難弭平 恐爆延長賽

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中國時報

民進黨嘉義縣長黨內初選落幕，但翁章梁、張明達雙方陣營在交鋒過程有如拳擊手在場上激烈攻防，傷痕累累，翁章梁雖然在民調勝出，但議長張明達撂話「年底不會缺席」，為綠營茶壺風暴埋下延長賽伏筆。

民進黨祕書長洪耀福自爆，與選對會召集人林錫耀率黨內主管於上周五到嘉義縣參觀燈會，曾到縣長張花冠的官邸密談，氣氛融洽，洪耀福還讚揚「張花冠是宏觀的人」，且允諾協助勸張明達接受初選結果。

洪耀福此舉，意在營造綠營往團結之路邁進，而綠營的分裂肇始於張花冠與立委陳明文的兩個太陽之爭，張花冠挺張明達，陳明文力推翁章梁，張、翁交戰纏鬥的背後，是張花冠、陳明文的角力，張明達初選失利，張花冠喊出「團結、和諧」，顯示出她對政治風向的機敏，深諳審度時勢，陳明文則更低調。

張明達處境變得微妙，進退兩難，長期深耕地方，擁有豐沛的基層人脈實力，卻在中央黨部的初選機制下敗給翁章梁，外界解讀是，「非國王人馬如何闖得過初選民調？」張明達應也心有所感，才會在初選後動作頻頻，且他也必須對支持者有所交代。

張明達、翁章梁先後到廟裡向神明發誓，自清絕沒有在3月5日民調初選時，以語音民調干擾民調結果，但雙方陣營還是質疑、嗆聲，凸顯雙方的信任已蕩然無存，缺乏信任作基礎，真能團結、和諧？綠營茶壺裡的風暴恐未完待續。

(中國時報)

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