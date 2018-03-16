昔日愛人同志 今變政敵對決

同樣鎖定北市大安文山區參選議員的時代力量林穎孟（右）與社民黨苗博雅（左），曾是同志戀人，但分手後變成政敵。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供、苗博雅提供）

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中國時報
／台北報導

今年底的北市議員選舉，青年輩出，同樣鎖定大安文山區參選議員的時代力量林穎孟與社民黨苗博雅，傳出曾是同志戀人，但已分手，如今變政敵。林穎孟昨接受廣播專訪，被問到當初是不是被苗博雅拋棄？她自爆，確實是很傷心地離開，就像在演偶像劇，所以之後不曾與苗聯絡。

分手時很傷心離開

苗博雅昨晚則感性回應，林穎孟希望大家多注意她的政見，「如果我再回應，對她不好，所以我選擇不回應，希望幫她聚焦；不管怎樣我就是祝福她。」

林穎孟、苗博雅曾是情侶，苗博雅2015年參選立委時，曾相偕跑基層；當時北市府開放「同志伴侶註記」，苗博雅還打算和女友林穎孟註記。如今分手，兩人都選擇參選議員，選區也都是大安文山，昔日情侶瞬間變對手。

更尷尬的是，由於北市選舉百家爭鳴，理念相近的小黨為避免票源分散而落選，早在檯面下串聯協調。以大安文山區為例，社民黨已啟動與時力協調，盼社民黨有推人參選的區域，時力盡量別推人。

參選不是為了復仇

時力立委林昶佐昨表示，希望與社民黨協調，在登記前再做民調，大家統一支持民調高的政黨。但據了解，此模式已遭社民黨否決；換言之，林穎孟、苗博雅這對昔日同志，恐將正面對決。

林穎孟昨上電台接受專訪，原是要打政見，但主持人好奇詢問「你跟苗博雅是好朋友，現在翻臉了喔？」林穎孟說，「你有談過戀愛的話，就知道年輕人分手後就是不會聯絡了，而且當時我是很傷心地離開」。

主持人追問「你是被苗博雅拋棄喔？」林穎孟先傻笑一下，才說「就是像電視劇演得那樣啊」。被問到「這次選舉不是為了復仇？」林穎孟連忙說選舉跟「這些」沒關係，「我是一個蠻平和的人，私事已經過去了啦」。

公平之爭祝福對手

面對社民黨與時力的協調說，苗博雅昨晚表示，「不是社民黨不願協調，而是要比民調就是現在，哪有人在正式登記前才做民調？」他強調，未來仍樂意跟時力有其他協調方案，但目前社民黨候選人民調顯著高於時力，所以能理解時力的想法；但協調就是各退一步，一邊全拿就不是協調，一旦社民黨答應，對黨與人民都不公平。

但被問到若與林穎孟對決是否「很殘忍」？苗博雅說，參政是每個人的權利，不管如何他就是抱持公平之爭，把理念講出來讓人民選擇。

(中國時報)

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