李秀環考慮脫黨參選 迎戰童仲彥

2018年03月16日 04:11 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

昔日情侶、分屬時代力量與社民黨的林穎孟和苗博雅，將一起角逐大安文山區議員席次，中正萬華區也有因家暴離婚的童仲彥、李秀環「對打」，為北市激烈的議員選情再添話題。

不過，上周民進黨開放登記初選，李秀環卻在9日批評初選「不公平」，決定不參加，至於年底會不會脫黨參選，仍在考慮中，屆時會不會上演「和前夫搶工作」的戲碼，目前仍是未知數。

童仲彥因家暴退黨後，雖欲爭取連任，但他留下的1席黨內初選名額，原本包括李秀環在內，共有5名新人打算爭取。不過，李秀環在9日發布聲明直言，這段時間有感於沒有黨的資源，也沒有強大後台，眼見民主選舉有著如此大的不公平，若還繼續參加初選，就違背了參選初衷。

她批評，大家對國民黨權貴後代從政嗤之以鼻，但反觀民進黨，口口聲聲說要解散派系，打著清廉、勤政、愛鄉土的口號，實際上初選仍是派系、金錢、家族政治毫無避諱、大張旗鼓介入。

有鑒於此，李秀環決定不參加初選。她接受記者訪問時表示，不參加初選，就等於無法獲得民進黨提名，所以年底是否還要參選，甚至脫黨參選，目前還在考慮中，沒有時間表。

經過1周考慮，李秀環昨天仍舊表示，還在考慮要不要繼續參選，目前基層還是照跑、行程也都照舊；她強調，自己跟前夫的選舉主軸完全不一樣，相信挺她的人就不會支持童仲彥。

童仲彥對此表示，若李秀環退黨參選，那就祝福她、大家一起努力；民進黨市黨部主委黃承國也曾表態，不擔心李退黨後會影響民進黨選情，且因為是個人決定，他只能尊重。

(中國時報)