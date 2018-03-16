李秀環考慮脫黨參選 迎戰童仲彥

因家暴離婚的童仲彥、李秀環，有可能在北市中正萬華區議員選戰「對打」。圖為2人婚紗照。（摘自Lee Cindy臉書）

友善列印
中國時報
／台北報導

昔日情侶、分屬時代力量與社民黨的林穎孟和苗博雅，將一起角逐大安文山區議員席次，中正萬華區也有因家暴離婚的童仲彥、李秀環「對打」，為北市激烈的議員選情再添話題。

不過，上周民進黨開放登記初選，李秀環卻在9日批評初選「不公平」，決定不參加，至於年底會不會脫黨參選，仍在考慮中，屆時會不會上演「和前夫搶工作」的戲碼，目前仍是未知數。

童仲彥因家暴退黨後，雖欲爭取連任，但他留下的1席黨內初選名額，原本包括李秀環在內，共有5名新人打算爭取。不過，李秀環在9日發布聲明直言，這段時間有感於沒有黨的資源，也沒有強大後台，眼見民主選舉有著如此大的不公平，若還繼續參加初選，就違背了參選初衷。

她批評，大家對國民黨權貴後代從政嗤之以鼻，但反觀民進黨，口口聲聲說要解散派系，打著清廉、勤政、愛鄉土的口號，實際上初選仍是派系、金錢、家族政治毫無避諱、大張旗鼓介入。

有鑒於此，李秀環決定不參加初選。她接受記者訪問時表示，不參加初選，就等於無法獲得民進黨提名，所以年底是否還要參選，甚至脫黨參選，目前還在考慮中，沒有時間表。

經過1周考慮，李秀環昨天仍舊表示，還在考慮要不要繼續參選，目前基層還是照跑、行程也都照舊；她強調，自己跟前夫的選舉主軸完全不一樣，相信挺她的人就不會支持童仲彥。

童仲彥對此表示，若李秀環退黨參選，那就祝福她、大家一起努力；民進黨市黨部主委黃承國也曾表態，不擔心李退黨後會影響民進黨選情，且因為是個人決定，他只能尊重。

(中國時報)

昔日愛人同志 今變政敵對決

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。