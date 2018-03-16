房市趨勢 李同榮預測年底盤整

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

曾提出不少準確房市預測的吉家網董事長李同榮日前演講時強調，今年第3季房市全面止跌，並進入盤整期，未來10年房價不會有大漲幅，每年30萬棟的交易量為常態。

李同榮係7日應大台中不動產開發公會邀請談「台灣房地產趨勢大未來」時，做以上的陳述。

他提出今年房市六大趨勢，包括一、從北到南逐步止跌、第3季脫離谷底。二、落底後有2年的盤整期。三、高價殺價取量、低價盤中帶堅支撐全局。四、建商建照遞增，和使照量呈黃金交叉。五、連續7季交易量遞增，全年交易量上看30萬戶。六、政府前瞻計畫逐步發酵，政府作多不打房。

他也預言，未來8年勞動人口處於高峰，在新世代自主意識高漲時，單戶家庭將快速成長。由於社會住宅緩不濟急，年長者無力協助年輕人購屋，租屋市場崛起，也帶動租賃市場蓬勃發展。

李同榮指出，台灣房市經過前一波的大漲，建商及投資客的口袋都太深，也都有警覺性，聰明的投資客早在2013年出場，加上利率低，恐慌性殺盤已不可能出現。

他說，近年來房價其實已緩步下降，去年是高總價產品最容易讓利的一年，透過增加裝潢等方式讓價，但相對也造成價格失真、實價登錄屢創新高的假象。

李同榮認為，台灣的房價指標，以台北市為首，台北市的指標又在大安區，過去幾年台北的豪宅房價已經下跌25％至30%，今年僅剩下小跌幅，高總價產品雖仍有殺價取量現象，而低總價產品卻已止跌，甚至開始出現小反彈。

李同榮表示，今年下半年起房市開始進入盤整期，過去幾年積壓的在地買盤也會開始釋出，不過建商若一下子又爆出大量供給，房市不上不下的盤整期，就會拉得更長。

近年來李同榮曾提出不少十分準確的預測，曾在2011年2月大膽預估台北市房價在2014年第4季可能出現反轉；2015年當市場一片悲觀之際，他主張台北市將在2017年第4季率先止跌。

如今回頭檢視，這一波領跌的台北市房地產似乎已經落底了，李同榮甚至預估，2018年下半年台灣房市可望全面復甦，除非發生金融風暴與戰亂，否則，房市恐慌性殺盤根本不可能出現。

他強調，這一波房市起漲是因為利率偏低，建商與持有多戶房產者的口袋都很深，再加上購屋族自住需求湧現，房市才會開始回溫。

(中國時報)