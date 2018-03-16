交通帶動 買房5熱搜區價揚

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

住商機構企劃研究室統計2017年台中五大熱搜重劃區，並依據內政部實價登錄和去年房價比較，其中，以（廓）子重劃區漲幅最多達13.2%，顯示出交通力道已明顯帶動房價。

台中市近年來力拚台灣最宜居城市，除了氣候穩定、地理位置優越外，台中市政府致力用各項建設打造美好願景，其中重劃區的規畫及成效幾乎領先全台。

住商機構企劃研究室統計2017年台中五大熱搜重劃區，並依據內政部實價登錄統計2016年及2017年各行政區的平均房屋單價，各區房價漲跌不一。

其中，（廓）子重劃區漲幅最多13.2％，新光重劃區11.3％居次，十一期也有11.2％的漲幅，台中港特定區屬於近期話題十足的海線，房價小降0.8％，基本上持平；至於台中具全省知名度、詢問度皆高的七期，降11.9％。

住商機構中區協理賴萬指出，目前不動產市場上主力買盤為剛性自用者，其中又以首購族為大宗，（廓）子、新光重劃區主要受惠74線開通，且房價1字頭，都是吸引首購族進駐的主因。

至於十一期重劃區，因商業發展蓬勃，未來也具有發展潛力，因此儘管平均房價已經站上2字頭，去年還是走揚。

而台中港特定區雖然建商爭相插旗，不過目前生活機能還沒貼近自住者的期待，房價沒有如話題般閃亮。另外，七期由於房價過高，因此幾年來持續下修，但又具指標性，故七期仍盤據於搜尋排行。

觀察台中市五大熱搜重劃區，房價落差極大，七期雖然下修了1成，但平均房價仍逼近每坪30萬元。

大家房屋西屯逢甲加盟店店東詹豐澤指出，七期單價與總價雙高、近年話題未能延續力道，房價修正幅度不小。

許多屋主持有2到3年後決定平轉或讓價出售，由於七期發展性已受限，故推估今年價量仍持續盤整。

住商不動產台中大屯加盟店店東林裕展也表示，像新光重劃區緊鄰北屯區，生活機能佳，街廓比太平舊社區整齊，近年大樓型物件多，2到3年的大樓是銷售主力，房價有落後補漲之勢。

賴萬表示，從去年下半年開始買氣有顯著回溫的趨勢，買方態度轉為積極，但由於主力以自住、首購為主，故仍追求低價，從熱搜區域可觀察出，買方對於降價幅度大，或低價區域較有興趣，因此推測今年買氣升溫，房價仍具修正的可能。

(中國時報)