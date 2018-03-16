挖掘熱情 沈方正談品牌經營

台中市建築經營協會理事長陳武華日前邀請老爺酒店集團執行長沈方正（左）演講，暢談「品牌經營與服務業管理」。圖／黃繡鳳

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中國時報
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投身旅館業超過30年的老爺酒店集團執行長沈方正，日前受台中市建築經營協會邀請，暢談「品牌經營與服務業管理」。沈方正預期未來台灣旅館業將加速兩極化，產業面對逆境該如何自我突破，應該有所覺醒。

老爺酒店集團目前國內已有3品牌、9家飯店，還有2家籌備中，並投資4家海外飯店。老爺擅長發掘在地特色，打造飯店經營新美學，為消費者提供了很不一樣的服務、打造難忘旅遊回憶，不斷吸引顧客舊地重訪。

老爺酒店年度大事就是進駐台中草悟道，與在地建商大毅建設合作「台中大毅老爺行旅」，這是老爺首次前進台中，亦是大毅建設第一次跨足觀光產業，兩者會併出什麼樣的火花，業界都很期待。

並非科班出身的沈方正，當年是在偶然的機會下進入飯店業，從櫃檯接待一路升遷至老爺酒店執行長，他喜愛閱讀、善於觀察，雖貴為執行長，沈方正仍然對第一線服務充滿熱忱。從對「人」的服務中，挖掘出持久不輟的樂趣和熱情，他更以勇敢立大志，彎腰做小事做為引領他前進的工作哲學，也以此勉勵所有第一線服務人員，才能在長工時、高壓、高EQ的行業中持續保持熱情。

沈方正說，台中人情味濃、重視服務品質，人文底蘊深厚，尤其是不動產的售後服務與管理，還有交屋後和住戶互動，都是全台翹楚。

他也強調，老爺今年度大事就是與在地建商大毅建設合作的「台中大毅老爺行旅」，這是老爺首次進駐台中，若加上籌備中的南港旅店，未來海內外共新增至13家飯店。

沈方正認為，由於「台中大毅老爺行旅」地點位於國美館旁，加上鄰近舊市區，因此規畫主軸除了以環境特色融入飯店外，同時透過藝文、設計，將打造一座「美術館」概念的旅店。

台中市建築經營協會理事長陳武華也指出，各行各業都脫離不了服務，建築業也不例外，加上業界愈來愈重視品牌經營，能夠邀請到素有「服務業的超級教練」、「飯店界的熱血CEO」之稱的沈方正來演講，會員絕對收穫滿滿。

(中國時報)

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