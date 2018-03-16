挖掘熱情 沈方正談品牌經營

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

投身旅館業超過30年的老爺酒店集團執行長沈方正，日前受台中市建築經營協會邀請，暢談「品牌經營與服務業管理」。沈方正預期未來台灣旅館業將加速兩極化，產業面對逆境該如何自我突破，應該有所覺醒。

老爺酒店集團目前國內已有3品牌、9家飯店，還有2家籌備中，並投資4家海外飯店。老爺擅長發掘在地特色，打造飯店經營新美學，為消費者提供了很不一樣的服務、打造難忘旅遊回憶，不斷吸引顧客舊地重訪。

老爺酒店年度大事就是進駐台中草悟道，與在地建商大毅建設合作「台中大毅老爺行旅」，這是老爺首次前進台中，亦是大毅建設第一次跨足觀光產業，兩者會併出什麼樣的火花，業界都很期待。

並非科班出身的沈方正，當年是在偶然的機會下進入飯店業，從櫃檯接待一路升遷至老爺酒店執行長，他喜愛閱讀、善於觀察，雖貴為執行長，沈方正仍然對第一線服務充滿熱忱。從對「人」的服務中，挖掘出持久不輟的樂趣和熱情，他更以勇敢立大志，彎腰做小事做為引領他前進的工作哲學，也以此勉勵所有第一線服務人員，才能在長工時、高壓、高EQ的行業中持續保持熱情。

沈方正說，台中人情味濃、重視服務品質，人文底蘊深厚，尤其是不動產的售後服務與管理，還有交屋後和住戶互動，都是全台翹楚。

他也強調，老爺今年度大事就是與在地建商大毅建設合作的「台中大毅老爺行旅」，這是老爺首次進駐台中，若加上籌備中的南港旅店，未來海內外共新增至13家飯店。

沈方正認為，由於「台中大毅老爺行旅」地點位於國美館旁，加上鄰近舊市區，因此規畫主軸除了以環境特色融入飯店外，同時透過藝文、設計，將打造一座「美術館」概念的旅店。

台中市建築經營協會理事長陳武華也指出，各行各業都脫離不了服務，建築業也不例外，加上業界愈來愈重視品牌經營，能夠邀請到素有「服務業的超級教練」、「飯店界的熱血CEO」之稱的沈方正來演講，會員絕對收穫滿滿。

(中國時報)