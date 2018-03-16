精銳許願樹 美學種子偏鄉開花

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

由精銳建設發起的「許願樹．美學啟蒙上山計畫」，歷經一學期的美學創意課程，成果非凡，即日起至4月27日在AAM精銳藝術館展出，佳評如潮。

此次展出的作品，除了運用不同素材的繪畫、拼貼、立體的捏塑、陶土，還有植物染布、模型甚至建築等。

為了讓這次聯展更有意義，精銳建設另舉辦「愛的抱抱」活動，由參與美學課程的小小藝術家各自選出一件最喜歡的作品，做成300顆暖心抱枕，除了1顆自己保留，另1顆要送給關心這個計畫的朋友。

只要於展覽期間，到現場寫下給孩子們「鼓勵的話」投入摸彩箱，就有機會拿到小小藝術家的限量抱枕。

因為一棵長在海拔1,400公尺高的「許願樹」，精銳建設與南投縣法治國小結緣。去年1月推出「許願樹」影片，吸引上百萬人點閱觀賞，更了解到付出愛心一定要「用對方法」。

長期關注偏鄉小學的精銳建設，除了贊助學童營養午餐外，也注意到偏鄉教育資源不足的問題。為了達成孩子們綁在許願樹上的願望卡，精銳發起了「許願樹．美學啟蒙上山」活動。

精銳建設董事長徐日新希望延續父親徐振衡回饋家鄉的遺願，除了南投縣法治、地利2所國小外，也為苗栗縣大湖國小、國中和華興國小打造美學啟蒙課程，並獲得5位校長一致支持。於是，精銳建設號召美學專業教師深入偏鄉，透過陪伴、引導，啟發孩子對自我天賦的認知。

精銳建設副董事長王碧竣表示，精銳特別聘請美學推廣機構「沃沃美學」協助，歷經師資招募、培育，持續一學期的系統教學、感官覺知、對美的認知與體驗，引導孩子們從日常生活中發掘美感元素。

周周上山都要花上幾個小時路程的美學老師們，和孩子建立了深厚感情。華興國小美學老師武傳容說，和純真活潑的孩子們互動，總有意想不到的狀況，不僅是人生難得的體驗，更是他最珍惜與難忘的收穫。

校長們也指出，美學啟蒙為孩子們打開了一扇窗，看見更多的可能性，這不是體制內的美術課可以辦到的，他們真心感謝企業家願意為孩子們做這些規畫。

(中國時報)