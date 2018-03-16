建商給力 買店墅送百萬創業金

2018年03月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中部房市競爭激烈，建商促銷手法也推陳出新。位於清水區的「禾盛鰲豐廣場」個案就打出「買透天送老闆」、「育英計畫」2大利多，吸引中產菁英入住。

禾盛建設總經理林月玉指出，即日起凡購買「鰲豐廣場」金店墅就送百萬創業加盟金，而「育英一條龍」計畫則是幫客戶培育下一代，負擔孩子從公立國小至國中9年的學費，優質又超值。

台中市清水區近年來隨著鐵路高架化、台中港特定區，以及三井outlet park即將開幕等議題發酵，吸引許多外地建商與在地建商爭相推案。

台中港重劃區以中科為起點，連結台中工業區、文山工業區、精密園區、台中港加工出口區、關聯工業區、中龍鋼鐵等生產基地，提供許多就業機會。

加上周邊交通便利，距離清泉崗國際機場也不遠，帶動周邊剛性購屋需求，更吸引大量人口移入。

禾盛建設嚴選清水繁華核心大道鰲峰路，禮聘七期團隊規畫，加上三面臨路大基地開發，新古典造型的建築外觀，一登場就備受購屋族矚目，成為區域內最具指標性的人氣建案。

「禾盛鰲豐廣場」個案從基地步行5分鐘可到（木康）榔國小、車行5分鐘抵清水國中，9年國教明星學區，讓孩子輕鬆贏在起跑點；且市場、7-11、區公所近在咫尺，生活機能豐富。門口就有306號公車直達靜宜商圈，交通更是便利。

「禾盛鰲豐廣場」個案，基地面積494.89坪，規畫地上4樓半臨路電梯金店面8戶，以及3樓半臨路透天別墅8戶。

地坪從24坪到79坪、建坪51到110坪，三面臨路免管理費、搭配中興保全無縫接軌，捍衛住戶的人身安全。戶戶臨路大面寬雙車位別墅，還可享受後院、層退露台、陽台花園綠意，符合當地人的購屋需求。

(中國時報)