加速都市再生 六都同步請命

「啟動都市再生、振興台灣經濟」論壇15日於台北市舉行，台北市不動產開發公會理事長陳春銅（右三）、台北市都發局長林洲民（右四）、台灣科技大學建築系副教授李威儀（中）等與會學者專家合影。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

都更推不動、都市難再生！國際都市發展協會昨日主辦「啟動都市再生、振興台灣經濟」論壇，與會的六都主管凝聚共識，向中央提出五大建言，強調中央與地方為伙伴關係、應協助統合土地的取得撥用、了解地方發展並給予支持、修法時應採納地方意見，同時協助地方改進行政程序減少時間風險。

公辦都更 要起帶頭作用

與會者對《都更條例》政院版在立院內政委員會審查中，還遭執政黨立委林淑芬、尤美女等抨擊，幾乎對修正條文都有意見，將內政部列席官員叮得滿頭包，感到十分憂心，認為此將讓都更戶與業界對於都更的進行，極度悲觀！

新北市城鄉發展局副局長汪禮國指出，公辦都更連結政府的建設計畫，但在法令上，卻訂有地主同意門檻，向中央反應，得到的答案卻是「不可只許州官放話、不許百姓點燈」，但公辦都更是為城市更新點火，應該要起帶頭作用，實在不應設同意門檻限制。

台北市都發局長林洲民指出，支持中央修法，但對立院審議進度不敢期待，為加速推動都更，北市自訂實施規則，一年即針對公辦都更開了39場公聽會，積極溝通落實。

修法時 應採納地方意見

不動產開發公會全聯會祕書長于俊明表示，《都更條例》的修正，對於建構國民居住安全環境，具有相當重要的意義。開發商資金要先投入，等到數年後賣掉房子，資金才能慢慢回收，現在市場不景氣，如果修法結果不能維持進行的安定性、降低風險，不容易有開發商願意投入資金進行整合，恐造成都市防災、經濟發展、城市景觀與政府稅收多輸局面。

多位房產業者私下指出，推動都更已是中央、地方政府努力的目標，更是市長參選人的主要政見。如果《都更條例》修正結果反其道而行，還不如不修！

(中國時報)

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