房地合一稅 應降至10％以下

2018年03月16日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台灣經濟發展牛步，問題癥結出在政策。中華民國不動產代銷公會全聯會昨舉行新舊任理事長交接，新任理事長王志祥指出，政府決策往往找簡單的方式處理，對於較佳但較複雜的策略則聽不進去，他上任後首要工作，就是找政府談稅改，特別是房地合一實價課稅的稅率過高，應調整至10％以下。

「建築與代銷同業皆體認，未來政策調控與市場微利將成常態。」王志祥說，為此建議政府應該回歸市場機制，以宏觀的政策思維取代短期的稅制干預。他強調，2014年政府調整稅制，房市向下反轉節節敗退至今，業界期待能有好的經營環境，亟需政府鼓起勇起來拉一把，修法協助健全產業發展。

王志祥認為，單從稅率來調整房市，若稅率過高，會造成房市蕭條，進而衝擊經濟，為此調整房市應該從交通、產業等手段來著手，房市供給量多之處，房價自然平穩，供給量少地區，房價想降都難。

前代銷公會全聯會理事長、傳真實業董事長王明成也表示，代銷業在1971年成立，但70％以上的政府官員、民眾，都不了解仲介與代銷是完全不同的行業，代銷是建商與消費者的橋樑，從協助建商進行產品定位、市場調查、樣品屋搭建到產品行銷，代銷業也必須付出相當多的成本，是高風險的行業。

為讓外界更了解代銷業，不動產代銷公會昨日也出版《搭橋人》新書，內容詳盡解說代銷業發展歷史與產業特色。台北市長柯文哲與會時則表示，他主張再降房屋稅，特別只有1棟自住者不用那麼高，若單一自住的豪宅稅也不用課那麼多。

(中國時報)