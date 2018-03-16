永慶房屋 拚事業也能活躍朋友圈

受惠於公司推動「彈性工作8小時」，讓永慶房屋劉容安（前排中）與朋友開心聚餐、夜唱，隔天安排中午後上班，工作更有活力。（永慶房屋提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

26歲劉容安外型俏麗亮眼、嬌小可愛，雖是加入永慶房屋剛滿1年的房仲經紀人，卻已經交出亮麗成績，累積成交15件平均是月月成交。別以為她每天從早忙到晚，愛唱歌的劉容安說：「我也常跟朋友約晚上聚餐唱歌，因永慶房屋有『彈性工作8小時』制度，可選擇下午才上班，讓我工作之餘也能兼顧生活與朋友圈。」

加入永慶房屋前劉容安在設計公司擔任展場業務，主要工作為拜訪客戶了解需求後，將客戶的設計需求與設計師溝通，每日至少要10至12個小時的工作時間，付出與收入不成正比。

為掙脫窮忙族，決定轉職，在朋友的介紹下，劉容安加入永慶房屋成為房仲經紀人挑戰高薪。劉容安說，「當時有些朋友很擔心房仲工時長、要常常陪著客戶東奔西跑，假日可能還要在路邊發傳單，守著房屋現場，怕我一個女生吃不消。其實，我早就做好功課，知道永慶房屋是科技房仲，如現在製作一張客製化的DM，只需要動動手指幾分鐘就完成製作與發送！」最重要的是永慶房屋鼓勵同仁落實聰明工作，健康生活，推動「彈性工作8小時」制度，不用擔心沒時間跟朋友家人相處，成為朋友絕緣體。

劉容安指出，公司福利制度完備，不僅提供新進業務人員前9個月保障每月薪資5萬元，並規畫360小時教育訓練、由學長姊帶領的「師徒達人制」，雖是房仲業務菜鳥，但有科技工具輔助，加上專屬師父帶領，讓她很安心也順利交出月月成交的好成績。最棒的是，還能兼顧生活與朋友圈。

永慶房屋推動「彈性工作8小時」，在店長協調下同仁可依自己的需求彈性選擇上班時間（9點、10點，或下午1點），門市依然提供客戶從早到晚的服務，完全不受影響。永慶房屋人資部經理塗振宏分享，「我們認為讓同仁上班時能聰明工作，下班時充分享受健康生活，才能吸引並留住好人才。」

(中國時報)

房地合一稅 應降至10％以下 329檔 興富發揮軍江翠北側

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。