永慶房屋 拚事業也能活躍朋友圈

2018年03月16日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

26歲劉容安外型俏麗亮眼、嬌小可愛，雖是加入永慶房屋剛滿1年的房仲經紀人，卻已經交出亮麗成績，累積成交15件平均是月月成交。別以為她每天從早忙到晚，愛唱歌的劉容安說：「我也常跟朋友約晚上聚餐唱歌，因永慶房屋有『彈性工作8小時』制度，可選擇下午才上班，讓我工作之餘也能兼顧生活與朋友圈。」

加入永慶房屋前劉容安在設計公司擔任展場業務，主要工作為拜訪客戶了解需求後，將客戶的設計需求與設計師溝通，每日至少要10至12個小時的工作時間，付出與收入不成正比。

為掙脫窮忙族，決定轉職，在朋友的介紹下，劉容安加入永慶房屋成為房仲經紀人挑戰高薪。劉容安說，「當時有些朋友很擔心房仲工時長、要常常陪著客戶東奔西跑，假日可能還要在路邊發傳單，守著房屋現場，怕我一個女生吃不消。其實，我早就做好功課，知道永慶房屋是科技房仲，如現在製作一張客製化的DM，只需要動動手指幾分鐘就完成製作與發送！」最重要的是永慶房屋鼓勵同仁落實聰明工作，健康生活，推動「彈性工作8小時」制度，不用擔心沒時間跟朋友家人相處，成為朋友絕緣體。

劉容安指出，公司福利制度完備，不僅提供新進業務人員前9個月保障每月薪資5萬元，並規畫360小時教育訓練、由學長姊帶領的「師徒達人制」，雖是房仲業務菜鳥，但有科技工具輔助，加上專屬師父帶領，讓她很安心也順利交出月月成交的好成績。最棒的是，還能兼顧生活與朋友圈。

永慶房屋推動「彈性工作8小時」，在店長協調下同仁可依自己的需求彈性選擇上班時間（9點、10點，或下午1點），門市依然提供客戶從早到晚的服務，完全不受影響。永慶房屋人資部經理塗振宏分享，「我們認為讓同仁上班時能聰明工作，下班時充分享受健康生活，才能吸引並留住好人才。」

(中國時報)