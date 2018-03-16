房市風向球－竹科新貴投身新戰場 如魚得水

2018年03月16日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

為了滿足工作成就感，原為竹科新貴的吳建賢，辭去工作4年的工程師工作，轉而投入信義房屋，從房仲菜鳥做起，如今已成為信義房屋竹北福興店專案經理。吳建賢指出，「當客戶握著你的手，說謝謝你，幫助我買到了這個家，那種成就感，不是金錢可以衡量的！」

念應用數學的吳建賢，原本在友達光電工作，擔任品質服務工程師，即處理出貨後的品質問題，一做就做了4年，吳建賢說「快到30歲時，心想難道未來的日子就要這樣過下去嗎？」為求突破，選擇離職，進入房仲業，吳建賢透露，那時上司納悶問為什麼要離職時，他的答案就是「想追求成就感」。

會投入房仲業，也是一個緣份，原來在園區工作，吳建賢原本都是自己租房子，後來想購房，找房子時接觸過多家房仲，深覺房仲工作頗具挑戰性，加上對信義房屋印象最好，所以決定要做這行時，便直接選擇進入信義房屋。

吳建賢不諱言，2014年進入信義時，房市正好反轉，一開始工作不順，銷售業績不好，第1年年薪比原工作少很多，那時曾自我懷疑，感到挫折，但不服輸的個性，讓他先自我檢討是否盡了全力去做，再來想是否適合這工作，後來成功調整心態，也順利突破困境，業績獲得改善。

吳建賢說，前後2份工作都是對應客戶，但最大差別是，在園區擔任工程師主要解決品質問題，但到信義幫客戶找到房子、賣掉房子，那成就感不是金錢可以衡量，且也成為他工作的主要動力。

「如有一次一位單親媽媽為了高中女兒上大學，需要的錢較多而委賣房子，這個案子就讓我印象十分深刻！」他說，那時賣了一個月左右的時間後，有一次與屋主會面，她講講就哭了，且哭得很慘，原來她之前與朋友一起投資預售屋，但未久房市反轉，慘遭套牢，退屋要賠錢，但女兒唸書需要錢，前夫會來看女兒卻不肯負擔撫養費，只得出脫舊房子，解決財務缺口。

吳建賢說，「當時她紅著眼握著我的手祈求協助解決問題時，讓我有很大使命感，四處拜託有適合買方的同事幫助，大家一起努力下，不到一周就順利賣出。賣出當下，我內心的喜悅也非紙筆可形容。」

(中國時報)