美逼陸削減2.9兆貿易逆差

2018年03月16日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據《華爾街日報》15日報導，美國的貿易夥伴為了換取鋼鋁關稅豁免，承諾一起應對金屬產能過剩問題，矛頭對準的正是大陸。另外，美國財經名嘴庫德洛（Larry Kudlow）將接任白宮國家經濟委員會主席，他也是加入川普新團隊的對陸強硬派。白宮並公布要求削減美陸貿易逆差，目標數字達1000億美元（約台幣2.91兆元）。

不是10億美元 是1000億

美國總統川普不斷放話要削減美陸貿易逆差，他14日在推特上稱目標為10億美元，但白宮發言人則澄清說，確切數字其實是削減1000億美元。美國稱對陸貿易逆差高達3750億美元，不過大陸統計的資料遠低於美國公布的數字。

《華爾街日報》報導，據熟悉美國貿易代表萊蒂澤與外國貿易官員談判情況的人士稱，美國的一些貿易夥伴正圍繞一個共同訴求聯合起來，提出如果他們同意採取措施應對主要由大陸造成的金屬產能過剩問題，並且出口那些不會威脅到美國產量的產品，希望能夠獲得美方豁免。他們還稱，本月初川普宣布將課徵鋼鋁關稅，援引的是國安相關法律，但他們既然與美國為安全夥伴關係，就不應繳納這種關稅。

報導引據歐盟官員表示，萊蒂澤曾暗示在豁免某些國家方面將有些標準，聯合應對鋼鐵產能過剩問題是其一。當年萊蒂澤在雷根政府任職時，曾說服一些國家同意通過「自願出口限制」來限制輸美產品的規模。據稱，最近這一想法被再次提及。

庫德洛：不會豁免大陸

另外，白宮發言人桑德斯14日證實，庫德洛將出任新的國家經濟委員會主席暨白宮首席經濟顧問，接替上周在關稅政策上與川普意見不合而下台的柯恩。現年70歲的庫德洛是CNBC資深名嘴，過去也是該台黃金時段節目「庫德洛報導」（The Kudlow Report）的主持人，他在雷根總統任內曾任職於白宮管理與預算局。

3月11日，庫德洛受訪時談到鋼鋁關稅說：「加拿大會被豁免，墨西哥會被豁免。澳大利亞會被豁免。我向你保證，整個歐洲到最後都會被豁免。我跟你打賭，在亞洲的美國盟友最終也會豁免。只有中國不會被豁免。」

據《華爾街日報》報導，那些尋求獲得關稅豁免的國家正迅速行動，陳述自己的理由，因為關稅可能最早於下周開始徵收。加、墨兩國正與萊蒂澤進行《北美自由貿易協定》（NAFTA）修訂談判。南韓也正與美國重新談判自貿協定，萊蒂澤可能會考慮鋼鋁關稅對這些談判的影響。

美國媒體稍早披露，川普計畫以大陸違法智慧財產權造成美國重大損失為由，向大陸輸往美國的科技和通訊產品，為高達600億美元的商品施加懲罰性關稅。

(中國時報)