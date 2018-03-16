環時嗆 出手就會讓川普痛

2018年03月16日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

針對川普將對600億美元的大陸進口商品加徵關稅，大陸環球時報發表一篇題為《若被迫與美打貿易戰 就要打痛它》的社論，指出隨著鷹派新國務卿上任，美方對華咄咄逼人的政策將加快出台，而跟美國的貿易戰一旦開打，大陸不會屈服，將決不手軟的迎頭痛擊，最後先撐不住的可能反而是川普政府。

社論表示，美國並沒有真的從國際貿易中吃虧，美國至今仍是全球最發達的國家，處在世界從科技到金融的頂端。貿易逆差不是衡量美國經濟社會發展狀況的唯一指標，而且減少貿易逆差主要得靠美國社會勤奮，面向國際市場需求做更大的開放與改革，而不是讓外部世界為迎合美國利益做出改變。美國人覺得自己吃了大虧，是不講道理的怨天尤人。

社論認為，川普尚未因對外奉行強硬政策吃虧，這讓他覺得自己是對的。所以他排擠掉了團隊中提勒森等少數全球主義者，召入更多鷹派。社論指出，華盛頓需要搞清楚，川普成功地樹立了自己什麼都幹的形象，但美國做些威脅可以，中美對抗不能真搞，因為一旦貿易戰打起來，有點實力的國家沒一個會向美國屈服。美國真打到家門口時，大陸勢必反擊。而與美國開打貿易戰的國家，很多政治上承受貿易戰的能力都高於美國，最後先撐不住的很可能是川普政府。

社論表示，大陸決不主動做川普槍口下的出頭鳥，但大陸也決不能被當成可以割肉的肥羊，大陸是一旦被招惹將會毫不猶豫還手的勇士。

(中國時報)