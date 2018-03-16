爆發貿易戰 波音蘋果無法倖免

陸美貿易戰在即，美國跨國公司剉咧等，美國媒體預警至少20家上市公司將面臨股價大幅度下跌的風險。圖為美國總統川普的即時新聞出現在紐約證券交易所的大屏幕上。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國中國事務專家指出，大陸已經準備好和美國打一場貿易戰了！他特別警示貿易戰「這條不歸路」一旦開啟，對於一般美國民眾和跨國公司將造成的損失應該列入考慮，連帶影響北京在北韓棄核議題上的配合態度。

哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓學院政治系教授陸伯彬（Robert Ross）指出，美國在開啟貿易戰之前一定要想好兩件事，第一是大陸出口到美國的廉價商品改善了美國平民百姓的生活水準，而這些商品美國早已經不再製造。第二是，有一大堆美國跨國企業在大陸有豐厚利潤，蘋果，別克汽車等美國公司都會受到衝擊。他還強調陸美間的貿易逆差實際上是經濟相對優勢造成的結果，並不是因為政府政策而產生。要以貿易戰減低逆差，本身就可以討論。

一般認為，美國向大陸出口大宗包括農產品大豆，棉花，玉米，礦產品包括銅礦，煤礦，電子積體電路和汽車，民用飛機等都會受到衝擊。其中一些中西部支持川普總統的農業州將首當其衝。

陸美貿易戰山雨欲來，美國一些投資人也心慌慌。為此高盛公司建議投資人避開蘋果等20檔美股，因為這些公司是以大陸市場為主要營收來源的前20大公司。

這20家企業多半是晶片材料供應商，產品主要銷往大陸的晶片製造業者，因此一旦爆發美陸貿易戰，可能嚴重打亂蘋果等科技公司的全球供應鏈。

諷刺的是，波音可能是最會被貿易戰拖累的公司之一。去年，該公司宣布銷往大陸客機的訂單高達370億美元。該公司股價14日重挫4％，導致道瓊工業平均指數下跌超過250點，因為投資人擔心大陸可能會針對波音展開報復。

(中國時報)

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