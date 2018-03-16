陸政協閉幕 再提不容忍台獨

2018年03月16日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

兩會議程

大陸全國政協第13屆一次會議15日閉幕，大會政治決議強調，要堅持一中原則，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑；政協主席汪洋發言表示，要畫出最大同心圓，致力實現國家統一。此外，中共黨刊《求是》指出，大陸將以最大誠意與努力爭取和平統一前景。

昨日大陸政協大會人員宣讀政治決議時指出，會議強調，堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑。

汪洋隨後發言強調，人民政協要以大團結大聯合畫出最大同心圓，努力把不同黨派、不同民族、不同階層、不同信仰的海內外中華兒女凝聚起來，形成致力於實現國家統一的愛國統一戰線。

值得一提的是，正當台灣各界擔憂大陸修憲取消國家主席任期制，恐將加速並改變兩岸統一方式與進程之際，中共中央重要理論刊物《求是》昨日刊文，明確表明，「『和平統一、一國兩制』是解決台灣問題的基本方針」。

不過，文章也直言，台灣內部各種「急獨」勢力動作頻頻、竭力鼓譟推動所謂「正名、制憲」。一些外部勢力大打「台灣牌」，力圖提升與台實質關係。文章更稱，大陸決不容忍「法理台獨」分裂行徑，決不坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎，堅決反對外部勢力在台海興風作浪，堅定維護國家主權和領土完整。

(中國時報)