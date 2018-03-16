性騷輕判 小英加大司改力道

2018年03月16日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

陳鴻斌法官性騷擾女助理獲再審輕判，連日來引發法界齊聲撻伐，連蔡英文總統也看不下去，昨在臉書發表談話，她認為這個案件引發各界的議論，讓她深刻感覺到台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走；她並提出3個面向改革方案，加大司法改革的力道及腳步，要社會用更大同理心，理解受害者處境。

性別平等還有段路

蔡英文說，作為總統，她不宜也無意評論陳鴻斌再審案的判斷，但首先她建議社會對於女性在職場上的處境，要多一份同理心，她很了解性別壓力可能發生在家庭、校園以及各行各業中，尤其在職場上，弱勢一方總是很難得到足夠的支持，甚至可能反過來成為被檢討的對象。

蔡英文表示，台灣社會應該要用更大的同理心，來理解受害者的處境，其次司法是公平正義的守護者，當少數法官的決定和社會期待有明顯落差時，會加深人民對司法的不信任感，對於其他的法官並不公平，但她也強調，司法改革不應也不會受到這個事件影響，將會加快腳步、加大力道。

最後，蔡英文認為應在司法制度中落實性別主流化，她說，司法院已經著手研議改進職務法庭制度，也將會加強法官及相關同仁的性別平等教育，強化同仁性別平權意識，持續建構完善制度，並且將性別主流化落實到司法制度中，這是政府必定要走的方向。

台北律師公會也發表聲明，除質疑陳鴻斌再審案合議庭組成不合法外，並痛批職務法庭雙重標準，扼殺人民對司法的信賴，此外陳志祥在判決書尚未公開時，對外發表爭議性言論，有違反法官不語的原則及違反法官倫理規範，損害司法形象。

白玫瑰吶喊要上街

白玫瑰社會關懷協會更在臉書以「各位夥伴，我們準備上街吧」為標題，對於陳鴻斌性騷擾獲輕判表達不滿；協會指出，法官對於女助理強吻、擁抱，卻只要罰款，被說是「婚外情未遂」，還有法官幫他上媒體辯解，人民怎麼相信法官會重視每個被侵害的女性與孩童。

白玫瑰協會表示，當這個社會對於虐童，網路誘拐未成年發生性行為、女孩不同意男生就以公開裸照要脅，卻只是9萬元交保，而這個人還是可以繼續騙、繼續誘拐脅迫，這司法的公益在哪裡?「為了這死掉的司法、為了我們的下一代」準備上街吧！

(中國時報)