職務法庭 素人參與審判

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統在臉書發表對於陳鴻斌法官性騷擾輕判案的看法，司法院隨即開記者會表示，將於3個月內完成修法，未來職務法庭引進法官以外的人參與審判，並改採二審制，還會有一定性別比例，如果立法院順利通過修法，監委所提陳鴻斌再審案將適用。

司法院祕書長呂太郎表示，感謝總統支持司改，但總統與司法院都不是針對個案發言，而是著眼在制度的改革，司法院已進行職務法庭的改革，修改法官法等相關內容，未來職務法庭採二審制，當事人不服判決可上訴救濟。

呂太郎說，為使第一審職務法庭判決更具多元觀點，提升其公信力，將研議讓不具有法官身分的人員與職業法官共同審理，甚至合議庭成員應有多少人是女性，之後將邀集檢審辯及學界共同討論。

對於受命法官陳志祥所發表的言論，讓事件爭議持續擴大，外界質疑司法院態度不夠積極，呂太郎解釋，基於尊重審判獨立，司法院不宜過度介入，但他坦言法官上節目是否違反法官倫理規範，是值得討論的問題。

呂太郎指出，依規定宣判完10天內必須將判決書上網公告，屆時陳志祥等人仍未交出判決書，司法院將依職權進行調查，並檢視陳志祥的發言有無違規，也由於此案目前仍在進行中，司法院會在案件終結後，調閱相關卷證，釐清相關人員的責任，由人審會作成懲處，如情況嚴重將送交法官評鑑，絕不護短。

(中國時報)

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