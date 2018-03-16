扯女友懷孕才逞凶 渣男卸責

2018年03月16日 04:11 中國時報 謝明俊 、 李文正 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

港女潘曉穎命案，行凶的男友陳同佳昨天在香港被檢控兩項竊盜罪及一項處理贓物罪移送法院，被裁定不准交保外出，押後案件至下月12日提訊。外傳陳供述是不滿潘女懷孕後提出分手，才失控殺害，檢方已請法醫研究所就此詳細查明，不排除是陳嫌卸責之詞。

由於台港間沒有司法互助，刑事局兩岸科向香港警方調取相關筆錄迄今尚無正式回應，港警逮捕陳同佳後，僅能對他被控在2月21日到23日期間，在香港ATM分別偷取潘曉穎的錢，並於本月13日處理1張屬於潘女銀行提款卡、Casio相機、iPhone 6和2萬元新台幣部分偵辦。

陳昨被移送法院後遭到收押，陳也未透過律師表達要交保之意。偵辦此案的士林地檢署表示，目前先透過警方向港警取得筆錄等資料，待相關鑑識及解剖相驗到一段落後，將透過法務部尋求司法互助與香港聯繫，不希望凶手因此無法受到應有制裁。

潘女母親昨搭機趕來台灣，先到士檢接受檢察官訊問，並提供DNA檢體比對，隨到到淡水棄屍現場進行招魂儀式，再到殯儀館替女兒設立臨時拜飯牌位，完成後，潘母搭機返港，將等候比對結果出爐，再來台迎回骨灰。

外傳潘女閨密透露懷孕3個月之事，陳嫌也供述是因此事發生衝突，才失手逞凶，士檢及偵辦警方均否認收到此訊息，強調會就此部分釐清，且不排除是陳為掩飾其謀財害命的藉口，否則他不該在案發後盜刷提款。

檢警強調，正釐清2人來台後的行蹤，以及裝屍行李箱的來源，追查陳是否因知悉台港間沒有司法互助，才會鑽漏洞預謀犯案。

(中國時報)