惡保母暴打頭 女嬰當沙包丟

中市托嬰中心保母虐嬰監視帶曝光，涉嫌虐童的蘇姓女保母（右圖）用手猛打女嬰後腦，小孩受重擊先前傾、後仰翻。（擷取網路畫面）

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中國時報
／綜合報導

台中、新竹分傳虐童事件，其中，台中愛堡貝托嬰中心的蘇姓女保母竟把8個月大女嬰當沙包，不斷推扯、打頭、還丟摔地上，造成額頭瘀青。托嬰中心業者15日出面道歉，並已將蘇姓保母辭退。警方傳訊蘇女，她稱近日腳疼心情不好，因女嬰哭鬧，制止無效，情緒失控而動手，深感抱歉與後悔，希望能獲家長原諒。

該托嬰中心開業1年8個月，接受3歲以下托嬰，目前照料24孩童。14日有民眾在網路發文並附1名女保母虐嬰的影像，保母坐在地板整理被子，突然多次猛力扯打女嬰頭部，甚至粗魯抓起女嬰丟摔，像摔布偶一樣，女嬰頭部撞到地上，旁邊還有另名保母，竟未出手阻止。

影像曝光後，引發網友大罵「無良保母」、「揪出來，請家長也把他打一頓」及「禽獸不如」等。托嬰中心立即在網路公開道歉聲明，並承認監督不周、不會包庇。吳姓業者昨出面鞠躬表達歉意，表示13日下午有老師反映女嬰額頭有瘀青腫脹，當晚即調閱監視錄影帶，發現蘇姓保母的不當行為，主動連繫女嬰家長並道歉，也提供影像畫面，表達願意負責。

吳姓業者表示，已將蘇女撤職；在旁靜看的保母則停職接受調查，但不會再錄用，並指蘇女住家曾發生火災，可能最近常跑法院，身體不適，壓力又大。

受害女嬰的家長透過托嬰中心發聲明指出，此事已造成家人困擾，不想造成小孩二次傷害及園方、托育孩童困擾，只想讓不適任的老師接受制裁。台中市社會局則表示，女嬰在醫院觀察，情況算穩定；因保母明顯違反《兒少法》，將採最嚴厲行政處分，處6萬至30萬罰鍰，並吊銷執照，未來會加強稽核。

此外，新竹市1名網友14日在臉書PO文投訴，指親戚的小孩上幼幼班，近日常在半夜作惡夢哭醒，原以為是小孩嚇到，但之後驚見雙腿有被捏黑青痕跡，經向幼兒園反映，園方否認，巧的是監視器都壞掉沒錄到影像，家長已報警並提告傷害罪及違反兒少法。

(中國時報)

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