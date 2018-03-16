李婉鈺酒後毆警 檢請求判入監

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中國時報
／綜合報導

新北市議員李婉鈺去年11月到前立委張碩文北市正義國宅住處大鬧傷警，台北地檢署15日起訴李女，並罕見以368字痛批李為市議員，深夜至民宅滋擾，還出言辱罵、出手毆打執法員警，更誣賴警員打人、言語挑釁，藐視法律又毫無悔意，請求法院就強制未遂罪處3月以上徒刑，妨害公務罪處8月以上徒刑，不得緩刑。

李婉鈺昨早表示尚未收到起訴書，需待收到後再回應，但她相信未來法官一定會還原事實，甚至意有所指寫到「大家可以先上網搜尋楊大智檢察官，大概可知道一些狀況。」

其辦公室人員更在下午回應指起訴書很多內容都與事實並不符，因為上周五律師還特地補答辯狀到檢察署，結果不到4天就起訴，台灣司法的速度會如此快速，顯然楊大智判案根本不看證據與答辯，只為了起訴而起訴，讓人再度見識到恐龍檢察官的浩瀚威權。

起訴指出，去年11月28日晚間9時，李藉口鄉親來訪，打電話邀約已婚的張碩文外出飲宴遭拒，李酒後於29日凌晨，前往張住處一樓前，胡亂按大廈住戶電鈴，經住戶報警處理，李趁住居返家開門之際，進入大廈。

李在張住處長按12分鐘的門鈴，並猛拍張家鐵門，當時張妻在家，不願開門，鄰居不堪受擾，出面制止並與李口角，李竟掌摑鄰居，派出所2名員警獲報到場處理。李竟遷怒員警，動手拉扯員警配戴的錄影設備，並追逐鄰居繼續施暴，還辱罵王員是「穿著制服的流氓」，毆打員警臉部受傷。

(中國時報)

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