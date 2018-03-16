3月24日起 5線掃墓公車免費搭

清明節期間市府規畫5線免費掃墓公車，公車業者還準備鐮刀、水桶等工具免費借用。

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中國時報
／台北報導

清明節即將到來，公墓區周邊將實施交通管制，台北市交通局從3月24日起規畫5條免費公車及復康巴士，接駁民眾前往墓區；首都客運總經理李建文預估，掃墓高峰會落在4月4日、5日，時段以上午10時至中午12時最多人，提醒民眾盡可能提前上山掃墓並分散時段。

墓區周邊 實施交管

由於富德公墓、軍人公墓及陽明山第一公墓道路狹窄，清明期間3月24日、25日及4月1日、4日、5日、6日、7日和8日，墓區周邊道路與主要入口從上午5時30分至下午5時實施交管，闢駛掃墓公車接駁。

交通局交治科長張生萬表示，富德及軍人公墓在崇德街與富陽街口、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口、文山區西寒寺前設置管制點，在交管期間禁止汽、機車通行；文山區木柵路5段43號巷口、南港區研究院路3段則開放機車。陽明山第一公墓管制點在惇敘工商往行義路、泉源路口，禁止汽車進入。

崇德線 轉乘免擠爆

北市公運處規畫5線掃墓公車及復康巴士，包括木柵線、崇德線、陽明山線、軍人公墓線，除軍人公墓線尖峰班距為20至30分鐘外，其餘各線尖峰班距均為3至5分鐘，各線自清晨5時開始營運，下山末班車時間為下午5時30分發車。

李建文說，崇德線受到路條件限制，僅能採中型巴士營運，運能十分有限，欲前往富德公墓、靈骨樓掃墓的民眾，請搭捷運至動物園站2號出口轉乘木柵線掃墓公車，或至捷運南港站搭270、藍25公車至中華科技大學轉乘南港線掃墓公車，崇德線公車留給崇德街沿線掃墓民眾搭乘。

(中國時報)

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