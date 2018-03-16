淡水蔡葉偉放棄連任 藍營頭大

國民黨新北市議員登記名單

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中國時報
／新北報導
國民黨新北市議員第一階段登記15日截止，新北市議員劉美芳選擇在吉時登記，強調將以婦幼及教育為主軸，為鄉親爭取權益。（葉德正翻攝）

國民黨議員第一階段初選登記15日截止，28個提名席次有36人登記，第一選區（淡水等區）國民黨預計提名2席，僅現任鄭戴麗香登記，另名現任議員蔡葉偉放棄，市黨部主委李乾龍坦言「頭很大」，目前缺額將考慮徵召，鎖定國民黨發言人洪孟楷等年輕人。

第一選區 考慮徵召

本屆議員初選，國民黨分兩梯次處理，除第三、第九選區人選還在「喬」，領表登記時間訂在26到28日間，第一階段15日截止，各區現任者與提名人數相同，一旦新人加入，以民調決定；若現任人數低於提名人數，現任者不用初選，新人競爭剩餘名額。

本被市黨部認為最單純的第一選區（淡水、八里、三芝、石門），2名現任議員都能如願提名，但截至最後登記時間結束，僅現任鄭戴麗香完成領表登記，蔡葉偉未派人領表、登記，放棄連任。

蔡葉偉目前人在國外，他透過辦公室主任何海杉表示，希望能把機會讓給年輕人，地方黨部應會徵召，目前也正在說服其他年輕人加入。

李乾龍15日表示，蔡議員投下震撼彈讓他們「頭很大」，目前已緊急召開會議，可能有徵召、報准等選項，目前可能人選包括洪孟楷等，但仍要再徵求意見。

第六選區 競爭激烈

李乾龍說，競爭最激烈的主要還是第六選區，除現任連斐璠、陳鴻源爭取連任，還有新人前國民黨文傳會主委胡文琦、青年諫政聯盟陳偉杰表態，新人、老將誰出線將由民調決勝負。

第四選區將提5席，現任4人保送，前議員趙燕昭、新人葉元之及吳炳輝爭奪最後1席；第七選區除現任3席，前議員王明麗、新人江怡臻、林彥彰、簡皇譽及陳尉勇爭取剩下2席；第十選區則由廖正良的兒子廖先翔對上國民黨黨工黃瑞傳爭取1席。預定4月底5月初確認名單。

(中國時報)

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