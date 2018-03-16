深入 太魯閣 免費解說給你聽

2018年03月16日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

白楊步道防落石柵欄維修及增設，安全性大大提高。（張祈攝）

花蓮大地震為花蓮觀光帶來嚴重衝擊，連指標性景點太魯閣國家公園也無法倖免，入園人數少了近6成。為提振觀光風氣，太管處3月起推出「山海太魯閣」系列活動，部分步道升級、增設免費導覽時間，吸引遊客再訪園區。

太魯閣國家公園管理處長楊模麟指出，花蓮大地震雖未造成園內重大建設損失，但2月入園人數僅18萬5千人，相較去年同期44萬人，足足少了近6成，團客減少最多。

白楊步道 整修重開放

因遊客回溫慢，太管處將規畫系列活動及導覽行程，重拾民眾對太魯閣的熱愛，把遊客找回花蓮，針對熱門步道包括布洛灣、綠水步道及清水斷崖上的匯德步道等地，定時安排解說員，免費導覽不需提前報名，也沒有人數限制，帶領遊客深度探訪。

以瀑布急流、峽谷廣受歡迎的白楊步道，經過1年、耗資5500萬經費整修，也在上月中旬重新開放，楊模麟指出，增設包括近1公里長的友善步道，寬1.2公尺，適合嬰兒車、輪椅族輕鬆通行，還有廁所、吊橋、防落石柵欄的維修及增設，大幅提高步道安全性。

無障礙坡道 僅止友善

他也強調，因部分天然坡度未達無障礙坡道標準，要加工也有難度，目前僅達到「友善」程度，提醒有意來訪的輪椅族還是要結伴同行，白楊步道全線2.1公里目前僅開放至白楊瀑布（1.9K），後方的水簾洞因坍方封閉，目前仍在規畫階段，預計今年能再度開放。

資深解說員林茂耀說，時序進入春天，氣溫逐漸回升，園區境內低海拔山區植物以吐露新芽，處處綠意盎然，正適合民眾來訪踏青走春。

(中國時報)