三灣圖書館 借書率全國之冠

苗栗三灣鄉立圖書館借書率為全國之冠，館內經常舉辦祖孫共讀活動，藉此培養鄉民的讀書風氣。左圖為三灣鄉立圖書館館長謝淑貞。（李佳玲攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗三灣鄉立圖書館借閱率連續3年蟬聯全國之冠，平均每人借閱冊數高達14冊，不僅是台北市的3倍，也超越新加坡及香港，更勝於加拿大多倫多，堪稱書香之鄉。館長謝淑貞表示，圖書館附近沒有書局，於是把圖書館經營的像「家」一樣，透過祖孫共讀的活動，讓老人、小孩都愛往圖書館跑，自然而然養成民眾閱讀風氣。

藏書6萬多 常有新書

教育部與國家圖書館日前公布去年國人閱讀習慣調查，平均每人借書率最高的鄉鎮，是地處偏遠、人口不到7000人的苗栗縣三灣鄉，近3年平均每人借閱冊數高達14.07冊，不僅是台北市的3倍，也超越香港、新加坡及加拿大多倫多。

三灣圖書館館長謝淑貞表示，目前館內藏書約6萬6千多本，每2個月就有新書上架，除了各式雜誌、書籍外，還設有新住民、原住民文化區，其中又以親子繪本最受歡迎，許多阿公阿婆都會帶著小孫子來圖書館看書。

老少都愛來 資源豐富

70歲的古清源爺爺說，當初第一次踏進圖書館，就是為了要找擁有180年歷史北埔村慈善堂的沿革，沒想到圖書館裡就能整到豐富完整的資料，現在小孫子放學後都會吵著叫爺爺帶他到圖書館讀故事書給他聽。

謝淑貞說，館方針對社區民眾不同年齡層需求辦理多元閱讀活動，並經常策畫主題書展、集點活動，透過臉書社團行銷。這次獲獎雖然開心，但是還要繼續努力，希望能吸引更多鄉親走進圖書館、擁抱書香。

(中國時報)

深入 太魯閣 免費解說給你聽 保險桿燈遭檢舉 車主聲聲怨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。