三灣圖書館 借書率全國之冠

2018年03月16日 04:11 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗三灣鄉立圖書館借閱率連續3年蟬聯全國之冠，平均每人借閱冊數高達14冊，不僅是台北市的3倍，也超越新加坡及香港，更勝於加拿大多倫多，堪稱書香之鄉。館長謝淑貞表示，圖書館附近沒有書局，於是把圖書館經營的像「家」一樣，透過祖孫共讀的活動，讓老人、小孩都愛往圖書館跑，自然而然養成民眾閱讀風氣。

藏書6萬多 常有新書

教育部與國家圖書館日前公布去年國人閱讀習慣調查，平均每人借書率最高的鄉鎮，是地處偏遠、人口不到7000人的苗栗縣三灣鄉，近3年平均每人借閱冊數高達14.07冊，不僅是台北市的3倍，也超越香港、新加坡及加拿大多倫多。

三灣圖書館館長謝淑貞表示，目前館內藏書約6萬6千多本，每2個月就有新書上架，除了各式雜誌、書籍外，還設有新住民、原住民文化區，其中又以親子繪本最受歡迎，許多阿公阿婆都會帶著小孫子來圖書館看書。

老少都愛來 資源豐富

70歲的古清源爺爺說，當初第一次踏進圖書館，就是為了要找擁有180年歷史北埔村慈善堂的沿革，沒想到圖書館裡就能整到豐富完整的資料，現在小孫子放學後都會吵著叫爺爺帶他到圖書館讀故事書給他聽。

謝淑貞說，館方針對社區民眾不同年齡層需求辦理多元閱讀活動，並經常策畫主題書展、集點活動，透過臉書社團行銷。這次獲獎雖然開心，但是還要繼續努力，希望能吸引更多鄉親走進圖書館、擁抱書香。

(中國時報)