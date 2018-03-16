保險桿燈遭檢舉 車主聲聲怨

2018年03月16日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／ 南投報導 ／ 南投報導

「新車買來就有。」保險桿反光片亮燈竟違法！車主抱怨需先找車廠拆除改正，再備齊資料赴監理所檢驗，不堪其擾。圖為監理單位接受臨時檢驗的車輛，一一拍照錄影建檔。（沈揮勝攝）

汽車駕駛注意了！有空查看愛車的後保險桿反光片是否會亮燈？南投縣最近陸續有民眾因上述原因，被通知需限時到監理所站檢驗，且不得委託代檢廠代驗。雖當事者全說「新車買來就這樣」，但南投監理站指出，反光片亮光源，確實與法規不符！

限時不得代驗 否則罰款

魚池鄉李姓、張姓與凌姓車主在去年底與今年初，分別接獲台中區監理所通知其所屬車輛因後保險桿反光片加裝燈光與煞車燈連動，與《道路交通安全規則》不符，且違反《道路交通管理處罰條例》。

通知函除要求車主限期赴監理所（站）辦理臨時檢驗，且規定需攜帶通知單、行照、保險證及「汽車新領牌登記證」；若逾期未檢將依違反《道路交通管理處罰條例》罰款900至1800元，逾期6個月註銷牌照！另改裝部分可能還得面對1200至3600元罰款。

上述3人座車正巧都是豐田Corolla Altis車款，收到通知後忙著翻箱倒櫃，把8、9年前買新車時的原始資料全翻出來，然後專程請1天假、找修車廠將燈源線路拆除，再跑趟監理站臨檢。

銷售員「主動加碼」於法不符

他們指出，這種配備是新車買來就有！當時稱之「後保險桿燈」，車子用了快10年，從頭到尾都以為是原廠的，直到被監理單位通知檢驗，才知道是銷售員為業績「主動加碼」。

汽車修配業者白明正說，反光板加燈光的情況以日系車較常見，歐系車老早就有後霧燈標配；日系車銷售員主動加裝後保燈光，應是出於善意、替代後霧燈功能，可惜與法令不符。

南投監理站站長游明傳表示，最近處理的個案全為民眾拍照舉發；剛開始「檢舉達人」鎖定在Honda Civic車尾正中下方與煞車連動的閃爍燈，因嚴重影響後方視覺，屢遭檢舉，後來擴大到Toyota車款。

(中國時報)