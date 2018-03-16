台西丁氏 正港的阿拉丁後裔

2018年03月16日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣台西鄉是台灣丁姓民眾的最大聚居地，據丁氏族譜記載，台西丁氏是阿拉伯人後裔，俗稱「阿拉丁」，台西藝術協會榮譽會長丁仁桐往返兩岸考據，近日彙整資料，揭開鄉內姓丁者「長得像外國人」內幕。

五官深邃 像外國人

丁仁桐容貌乍看與一般人無異，但細看之下會發現五官較為深邃、有蘋果下巴，因此經常被問「丁會長你是不是有外國血統啊！」他都回答「我就是大名鼎鼎的阿拉丁後代，台灣原生回教穆斯林」。

丁仁桐表示，根據丁氏族譜記載，台西丁氏確實是阿拉伯人的後裔，也就是俗稱的「阿拉丁」。台西鄉是台灣丁氏的最大聚居地，全鄉3萬多人口中，有1萬多人姓丁，因此流傳「台西丁一半」說法。

台西丁一半 逾萬人

台西回裔祖先丁蘇，約在200多年前清乾隆年間，從大陸福建省晉江縣陳埭鎮渡海來台，落腳雲林縣台西鄉，但由於年代久遠，加上多數丁姓子孫沒有製作家譜，導致現今許多台西丁姓民眾不知道自己具有中東血統。

「賜食豬肉」與漢通婚

台西丁姓人家祖先來自中東，姓氏從「瞻思丁」改為「丁」，由於祖先信奉伊斯蘭教，因此丁家子孫也被稱為「回丁」或「阿拉丁」，與漢族的「漢丁」有所區別。

丁仁桐說，大陸陳埭丁氏回族宗譜記載，丁氏回族是阿拉伯的穆斯林後裔，元末遷居晉江陳埭鎮，歷經700多年發展成丁姓大族，被稱為「陳埭萬人丁」。

丁氏後裔經過長期血統混融，與漢人通婚，加上清朝廷「賜食豬肉」，原宗教信仰沒能保持，終使回族丁姓徹底漢化，原有回族特質，幾乎都已不存在。

(中國時報)