藍軍逼問祕辛 陳菊不鬆口

2018年03月16日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長陳菊15日赴議會施政報告，24名藍營議員大陣仗聯合質詢，針對未來是否接任總統府祕書長，要求陳菊向市民做出具體承諾；但陳菊絲毫不鬆口，跳針回答「民進黨內對我的下一步有不同意見，我都尊重、參考，但目前確實尚未討論。」

陳菊施政報告時，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜在旁聽席全程聽完長達1小時報告後，簡短評論：「聽起來就是畢業演講」；隨後國民黨議員一字排開聯合質詢，輪番質疑陳菊留下債務、空汙等問題，若成落跑市長無法向市民交代，要求她明確表態是否北上？

24議員質詢 關切債務空汙

然而，陳菊也是有備而來，不改這段時間對外一貫說法，仍強調「現階段以輔選高雄市長、議員選舉為主，民進黨內對她的下一步有不同意見，她都尊重、參考，但目前都沒有討論，若有進一步討論，會再對外說明」，實問虛答留下轉圜空間。

議事廳上談輔選 挨轟失格

國民黨團總召許崑源批評陳菊只會說「政治話」、「泥鰍話」；書記長陳美雅說，小英政府許多政策全跳票，萬一陳菊到中央，形成「英菊賴連線」，希望別再糊弄人民，成了「英菊lie（說謊）連線」；黃紹庭則痛斥，陳菊是高雄市長，面對是否北上的問題，卻在議事廳上回答目前以輔選為主，實在失格。

陳菊表示，國民黨議員提到債務問題，卻沒有說清楚，高雄市政府目前財務狀況，是歷任市長留下1380億債務，只批評現任對她不甚公平。

她也強調，在議會報告的所有最後階段市政建設規畫，包括未來如何延續，她都會站在市長的立場、對於今年要完成的部分全力監督，整個市府團隊也都有責任完成這些建設。

(中國時報)