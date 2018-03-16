新人出奇招搶曝光 老將忙固樁

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中國時報
／新北報導

藍綠議員選戰登記大致結束，老將新人為爭取提名紛紛搶出頭，除了傳統的街頭拜票行程，不少新人找尋「藍綠對決」、互相拉抬聲勢，也有的專攻網站、臉書等網路行銷，積極爭取曝光；老將具有現任優勢，大多默默耕耘、鞏固票源。

民進黨中和區議員江永昌轉任立委，有意交棒給前民進黨發言人張志豪，但黨內同志連秀榮同樣爭取黨提名，再加上市議員張瑞山要交棒女兒張維倩，新人競爭格外激烈。

藍營前新北市政府副發言人葉元之力拚板橋區市議員，日前與張志豪隔空交火，兩人競選不同選區，卻針對「捷運三鶯線」唇槍舌戰，張怒批葉「市府的麻醉師」，葉則反酸該重修市政學分，歡迎公開辯論，雙雙拉抬彼此聲勢。

另外，爭取議員提名的前新北市政府副發言人江怡臻，同樣與葉元之前往立委蘇巧慧鶯歌服務處踢館，葉更拿出螺栓說，「若三鶯線還沒動工，我就把螺栓吞下去！」同樣話題性十足。

反觀，市議員陳鴻源、鄭宇恩、陳儀君、羅文崇、邱烽堯等老將則選擇默默耕耘，積極參與地方性活動，鞏固票源，陳儀君舉辦的「參與式預算」成為全國先驅，讓民眾自行決定市議員建議款該如何使用。

值得一提，上屆中和區落選頭金瑞龍邀請6位年輕正妹擔任「開運天使」，穿梭於中和傳統市場替攤商打氣，更與里長合辦「居家醫療到我家活動」，帶領醫療團隊深入社區關懷長者生活，臉書、網站同時上線，搶攻年輕選票。

(中國時報)

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