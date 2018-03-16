縱容車商 懲罰消費者 本末倒置

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中國時報
／南投報導

台灣近年屢爆食安問題，黑心廠商被法辦、被求償，「消費者是被害者」的概念，政府、輿論有明確共識。但民眾買新車，因賣方附與的配備不見容於法令，車主卻被監理單位要求改正檢驗，徒勞奔波、形同受懲！政府應從源頭管制、懲罰車商，而不是懲罰買車的消費者。

同樣是花錢消費，兩者際遇天壤之別？民眾與銷售員洽談買車，大多關注於價格，或玻璃隔熱紙等有形的外加配備，對於保險桿下原本就有、外殼如燈的反光片，少有人會去注意隱藏在裡面的燈泡是原廠的或外加的。

也因此多數車主買來10年、8年，都還不知道那兩片小小飾板，有朝一日可能會為他帶來麻煩！南投監理站站長游明傳說，很多車主對此渾然不知，他提醒民眾，有空檢查一下亮不亮，如果發現亮了就趕緊拆除，以免日後困擾。

勁爆的是，南投監理站副站長朱豐誠的豐田車開了快10年，才被同事發現後保險桿下方2片長型飾板會亮起，也違反法令。監理站的主管尚且如此，況乎一般民眾？該究責的是車廠、經銷源頭，怎可把這筆帳算在不知情的消費者？

比較務實有效的做法，是直接行文各大車廠與經銷商，要求業務員立即停止主動或被動加裝違法燈光；至於已領牌上路者，不分新舊，各大車廠應在車主回廠保養時，主動檢查並徵詢拆除。從源頭掌握處理，別再落井下石、懲罰無辜。

(中國時報)

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