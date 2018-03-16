侯友宜回娘家 為魯明哲助陣

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜（左四）15日「回娘家」，受到國民黨多位市議員夾道歡迎，並和爭取國民黨桃園市長提名的魯明哲（左五）互相拉抬聲勢高喊「凍蒜」。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，15日「回娘家」到桃園，受到國民黨多位市議員歡迎，並和爭取國民黨桃園市長提名的魯明哲互相拉抬聲勢，互贈「好采頭」並高喊「凍蒜」，2人都強調新北桃園緊鄰、關係密切，環保、治安等問題都要並肩作戰。

侯友宜說過去一直都當刑警打擊犯罪，2001年到桃園當警察局長，才開始穿上制服，行政歷練從桃園開始，笑著一一細數和各議員在議會打交道經過，例如害怕被劉茂群罵、擔心漂亮的舒翠玲和萬美玲不知道要出什麼招、對蘇家明又愛又恨清醒很難纏、不清醒更難纏，妙語如珠逗得全場笑聲不斷，見證他的高人氣和高EQ。

侯友宜感性說桃園國民黨議員的人情味都記在心裡，強調在桃園服務時，府會合作推動科技防備，率全國之先全面架設天羅地網，立竿見影的成效讓刑事局後來大力推廣，直讚在座議員是台灣治安的無名英雄，他也不忘為同樣為初選打拚的魯明哲助陣，笑說他不但帥氣，更認真、努力，過去當中壢市長施政和當議員監督的功力都有目共睹，積極為魯的選情增溫，侯也期許自己為桃園做更多，甚至笑言：「龜山的迴龍所乾脆歸我們管！」

魯明哲說，看到侯回想起16年前剛選上縣議員的初衷，直讚侯是少數質詢完後還會追出來討論提案細節的局處首長，笑言2人都是勇敢站出來拚黨內初選，為國民黨在不同地方奮鬥，他也提到新北和桃園比鄰，但現在2城市不是合作，而是互相對立、設法阻礙對方，感嘆對市民都沒有助益，希望有機會和「侯市長」合作雙城記，單一窗口，不再發生管線到交界就斷了、垃圾過一條街就不來的窘境。

(中國時報)

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