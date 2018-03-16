阿里山花季開鑼 綻放到4月10日

阿里山櫻花季正式起跑，花期到4月10日。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

阿里山櫻花季15日正式起跑，今年花季至4月10日止，為期27天，今年吉野櫻花期因天氣冷開得慢，估計延後1周，屬染井吉野櫻的櫻王目前僅開出1成，預計3月25日至4月初盛開。

阿里山森林園區內櫻花品種高達31種，數量近3000株，是嘉義地區著名賞花勝地，每年總吸引許多遊客慕名而來，目前唐實櫻已盛開，琉球寒緋櫻已綻放，植物園另外規畫櫻花牆，展出櫻花蠟葉標本外，由美國費城世界押花比賽冠軍得主曾琬婷嚴選阿里山櫻花製成，讓民眾得以近距離欣賞櫻花的各種姿態。

創下全台最高海拔行駛紀錄的祝山線電動車，在這次花季服務不缺席，沼平站開放限量名額提供民眾免費乘車體驗。民眾從祝山觀景平台前往360度環繞視野的小笠原山觀景台，還可能與迷霧中的王者帝雉不期而遇，體驗動植物生態與自然景觀的世外桃源。

林務局嘉義林管處處長黃妙修表示，公路總局於3月17、18、24、25日、4月1日、4至8日清明連假期間，10個花季假日，實施交通疏運管制措施，嘉義端（台18線65.5K湖底）上午6至11時，南投端（台21線145K塔塔加）上午7至11時，管制期間除持有工作證或住宿證明等相關證明文件或婚喪喜慶等特殊情形外，禁行小型車。

另外，台18線89.5K至95K間設置10處臨時接駁站，即日起至4月10日每日提供免費接駁車，平日為8至17時，假日為4至17時，接駁遊客往返阿里山入口轉運站。

(中國時報)

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