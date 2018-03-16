沙蜥太會生 抓母的每隻獎6元

嘉義縣農業處今年首度改變移除沙蜥策略，每隻吻肛長超過3公分的雌蜥（上），獎勵價格從5元提高至6元，其餘不予計價。（真理大學提供）

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中國時報
／嘉縣報導

外來種沙氏變色蜥入侵台灣18年，現以嘉義縣水上鄉三界埔一帶的數量最多，如今族群越來越龐大，直逼300萬大軍，約為嘉縣人口的5倍多。縣府往年大多在9月獎勵民眾捉沙蜥，但今年首度改變移除策略，只有成熟母蜥才有獎金，且從繁殖期開始移除，希望能有效抑制其生長數量。

嘉縣府農業處表示，經學術單位統計，目前嘉縣沙蜥約有300萬隻，每年需移除30％的族群數量，且需連續6年才能有效控制，若以母蜥約占族群20％比例估算，每年需移除約20萬隻雌蜥。不過這也只是推估，須視當年天氣條件及地理環境等因素而定。

農業處綠化保育科長石蕙菱說以往民眾捉沙蜥不分大小或公母，凡是有抓到都能至縣府換取獎勵金，但學術單位調查發現，連續幾年下來，沙蜥族群數量不減反增，經林務局及相關專家學者研商後決定，今年起調整沙蜥移除策略，從4月沙蜥繁殖期開始進行，民眾須捉捕吻肛長超過3公分的雌蜥才有獎勵金，每隻母蜥金額也從5元提高至6元，其他則不予計價。

參與計畫的真理大學講師莊孟憲指出，沙蜥一直在三界埔穩定繁殖，中埔鄉與嘉義市發現有零星族群數。不過據民眾通報，南華大學及六腳鄉也有沙蜥蹤跡，雖不會危害農作物或人類，但沙蜥繁殖力與適應力強，恐怕會影響同樣以節肢類昆蟲為主食的台灣原生種蜥蜴，因此仍須抑制。

(中國時報)

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