救負債 議員提議賺股息

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中國時報
／高雄報導

高雄市府去年底達成23年來首度零舉債，但仍有約2907億債務，每年利息17.4億，高市議員郭建盟15日提議，質借300億成立「永續財政基金」，投資穩定發放股利的股票，估算每年約獲利13.5億，能逐步填補財政漏洞。

他提出暫訂的自治條例草案，最快下個會期審議，若順利通過，將是全國第一部賦予地方政府權限、藉由投資來償債的法案。

對此，副市長許立明坦言聽到時「眼睛一亮」，認為是值得討論的構想，要求財政局舉辦相關公聽會，找專家學者深入研議，替財政結構尋覓創新方式。

至今年2月，高市長短期、自償性債務總額2907.77億，每年需付利息17.4億，郭建盟建議市府經議會同意後成立「高雄市永續財政基金」，以土地融資330億，包括常態投資基金300億及彈性營運周轉30億，藉穩定的現金股利償還債息。

郭建盟說，類似構想早在2000年謝長廷擔任市長期間，時任財政局長林向愷即提修法，要拿債務基金購買公債、國庫券及其他短期票券，但當時放款利率高達7.625％，議會擔心風險過高，予以否決。

他表示，如今基準利率降至2.59％，市府舉借利率更僅年息0.5％，風險減輕，且可選擇股價低或貼近公司資產淨值的股票、分散投資標的產業等避險方式，保守估計5％填息，扣除向銀行借貸利率，每年約獲利13.5億，可彌補債息漏洞。

(中國時報)

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