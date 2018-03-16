青草國小 年省萬度電

2018年03月16日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市從2013年推動低碳校園認證，目前約8成、220所小學取得有效標章，21校通過5項標章認證並獲得低碳示範校園標章，其中，甫獲5項認證的青草國小年省1萬度電、約1萬8000元電費，成果最傲人。

台南市每年進行低碳校園認證，今年共有72校通過認證，其中，學甲國小、青草國小及竹門國小3校獲得5項認證標章及低碳示範校園。

安南區青草國小全校師生120人，在節水、節電都有優異表現，今年一舉拿下台南市節電成效評比第2名。總務主任王韋程說，學校發揮巧思，除了汰換老舊設備，屋頂安裝太陽能板，另也設計低碳草地跑道、水撲滿與太陽能發電系統等計畫，勾勒出「生物友善環境、低碳永續綠校園與美感環境」新一代學校建築。

「教育不應只是言傳，而是著重實踐；環保不應只是宣導，而是一種生活習慣。」他說，從硬體改善是一個著力點，重要的是將低碳融入課程，學生、家長有感，在生活中體現才是教育的精神。

教育局指出，為了讓各校與時俱進，持續推動低碳校園生活作為，將各標章有效期限設為4年，意即標章需滾動式執行成果，去年起已有部分學校需重新申請認證，如竹門國小在2012年已通過4項認證，去年重新申請，並再次獲得5項認證。

(中國時報)