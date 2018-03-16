菊系五小福 力拚八仙過海

高雄市長陳菊嫡系的議員參選新人黃偵琳（左起）、洪村銘、許乃文15日到議會旁聽，舉牌挺菊並力爭曝光機會。（洪村銘提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄市民進黨議員初選民調19日起跑，因時間緊迫，新人壓力倍增，全力爭取曝光，趙天麟旗下「天團」林智鴻、張以理、李雅惠，15日衝到議會簽「不跑票承諾書」；陳菊嫡系的洪村銘、許乃文、黃偵琳也到議會旁聽，舉牌挺菊。

參加鳳山區議員初選的林智鴻、三民區張以理、左楠區李雅惠力拚初選過關，15日先赴議會展開「學習之旅」，並公開簽署「不跑票承諾書」，承諾一旦當選議員，在正副議長投票時將遵從黨團決議，若跑票，願受黨內嚴厲處分並辭去議員職務。

陳菊嫡系現任議員「五小福」之外，本屆多了林園大寮選區洪村銘、前鎮小港選區許乃文、左營楠梓選區黃偵琳參加初選，湊成「八仙過海」，延續菊系勢力有不能輸的壓力，15日國民黨團聯合質詢市長陳菊，三人便在旁聽席舉牌「團結顧高雄」聲援花媽。

洪村銘細數過去曾任陳菊祕書、高市黨部執行長的經歷，強調未來若進議會，將以過去行政歷練，督促行政機關效率，並建立年輕一代為主的問政團隊，在陳菊市長奠定的基礎上持續為高雄建設努力。

標榜「乃操精神」的許乃文，則成立「鎮港乃操人部隊」，在公園發送「不求人」，關懷長輩；他更成功突破派系藩籬，16日、17日分別邀請民進黨高雄市長候選人陳其邁、花媽陳菊陪他車隊掃街拜票，全力衝刺拚民調過關。

(中國時報)

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