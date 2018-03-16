台北山手線 18站一車到底

北市副市長林欽榮表示，北市府將規畫東側南北向捷運系統，與環狀線串聯起來，就能形成一車到底的「台北山手線」。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

捷運環狀線第1階段預計年底完工，第2階段南、北環段屢遭質疑進展緩慢。北市副市長林欽榮15日宣布啟動都市計畫變更程序，將加速期程，另外東側南北向捷運系統可行性研究將完成，未來將串聯成一車到底的「台北山手線」，不必進市中心轉車，就能環狀連通內湖、文山、信義、士林等區。

連通內湖文山、信義士林

環狀線南、北環段共計20.66公里、共18站，全數為地下車站，採中運量捷運系統，全自動無人駕駛。北環段部分，將從捷運劍南路站、故宮博物院、士林官邸、士林站、兒童新樂園、社正公園連接到新北徐匯中學站；南環段將從動物園站、政治大學、文山區行政中心、安康公宅、考試院接到大坪林站。

北市捷運局長張澤雄說，目前從內湖到士林北投區，搭捷運要繞一大圈，開車也要20、30分鐘，未來完工後，從劍南路站到士林站將縮短為8分鐘，內湖到徐匯中學只要18分鐘，另外南環段從動物園到大坪林站可節省28分鐘。

動物園到大坪林 省28分鐘

張澤雄表示，南、北環段總經費約1378億元，由於台北市有11個站，新北市有7個站，加上中央給予新北補助比例較高，因此最後由中央負擔320億元，台北市分攤695億元，新北市則出363億元。

市府上月已將南、北環段綜合規劃書修正送往交通部審核，目前進入都市計畫變更程序，16起公開展覽30天，並會在文山區、士林區舉辦說明會，之後還需通過市府、中央審議，約要1年半到2年，核定後9.5年可完工。

至於東側南北向捷運系統，林欽榮表示，目前規劃13.12公里路線，共有10個車站和1處機廠，未來將與環狀線連結，形成「一車到底」的環形路網，打造「台北山手線」，相關可行性研究即將完成，年底可報中央審議，明年展開綜合規畫，完工後可解決內湖和信義計畫區交通問題。

(中國時報)

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