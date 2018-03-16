陳歐珀訪陳金德 大撲空

2018年03月16日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

立委陳歐珀14日獲民進黨提名參選宜蘭縣長，15日一大早便先前往宜蘭市昭應宮上香祈福，隨後到縣黨部、縣政府以及縣議會拜會，希望尋求黨內同志全力支持順利完成黨內整合，但僅遇到縣黨部主委林進財，代理縣長陳金德、議長陳文昌都出國「不在家」，陳歐珀只能再另定時間拜訪。

整合問題 黨部關心

陳歐珀在拜會縣黨部時表示，希望主委林進財能全力協助黨內整合。林進財說，大家確實都很擔心這個問題，其實國民黨候選人（林姿妙）並不強，只要黨內能順利整合，打贏這場選戰的機會仍然很大，「神要求、人也要和」，黨部一定會全力輔選。他也建議陳歐珀應在第一時間拜會前黨主席林義雄，因為林義雄對於此次縣長選戰相當的關心，也會協助黨內整合事宜。

陳歐珀說，之前因為黨內處於競爭狀態整合不易，如今確定獲得提名，將在這兩天拜訪之前有意參選縣長的黨內同志，並以更積極的行動及展現謙卑態度與誠意進行整合工作；至於是否會辭去立委全力投入選戰，陳歐珀說內部還未討論要怎麼處理，這也與選舉策略有關，現階段最重要的就是先做好黨內整合工作。

辭立委職 尚未規畫

隨後陳歐珀也在林進財陪同下前往縣府，但因代理縣長陳金德出國、副縣長黃適超公出，一行人遂改為拜會縣府祕書長余聯興。表情顯得相當愉悅的陳歐珀說，他之前在縣府任職多年，此次回到縣府是抱著「回娘家」的心情，希望能盡快與代理縣長陳金德見面。

(中國時報)