壓縮自由車訓練 教練槓校長

2018年03月16日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣新豐國中自由車項目為縣內體育特色，畢業選手上月在亞錦賽拿下1銀2銅佳績，縣內唯一專任教練方芬芳自國中至大學訓練近50名選手，她指出，學校為培育自由車選手的基層，但校長童鳳嬌卻多處「刁難」，例如將可延長至10節的專長課壓縮至6節。童鳳嬌則澄清，希望學生正常學習，加上專長課若真排到10節，會排擠其他教師的時數，恐面臨超額問題。

教育處長劉明超表示，縣內很重視此問題，將會持續溝通。方芬芳是新豐國中校友，也是自由車選手出身，在校擔任教練長達7年，自另名教練楊英棋退休後，就獨立訓練國中至大專選手。她15日在自由車委員會主委田耕豪、總幹事楊正源、已升高中的選手們陪伴下，至新竹縣議會及縣府陳情，期望校長能給予更多空間與彈性，讓選手安心受訓。

竹縣教育處介入溝通

方芬芳指出，校內體育專長班的專長課按規定可排6至10節，由於自由車的特殊性，需要長時間練習，例如學生從學校騎車至新竹市的場地訓練，來回約5小時，她不希望學生摸黑騎車返校，恐增加發生危險的風險。但校方卻僅排專長課6節，等同壓縮練習時間，學生若只能在校騎訓練台，於成績無實質助益。

校長盼學生正常學習

童鳳嬌則表示，去年畢業的選手，各科學測成績僅C，甚至有學生只拿結業證書。她希望教學正常化，學生不僅只有體育專長，且有參考其他體育專長班排課，如成功國中等校也是6節。另外，專長課時數增加，也壓縮其他專科教師時數，她以校方立場為學生考量，不希望造成誤解。

(中國時報)