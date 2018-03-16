中火建燃氣機組 今環評說明

台電將利用中火廠區內，9、10號機組南側空地，興建2部容量各為100至130萬瓩高效率燃氣複循環機組，可有效改善空氣品質。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中火力發電廠計畫興建2座天然氣機組，16日將召開天然氣機組環境影響說明書會議。中興大學教授莊秉潔透過臉書呼籲民眾支持此計畫；莊秉潔認為，燃氣機組將逐漸取代燃煤，加上中部軌道建設及電動車陸續推動，中部空氣遲早會比北部好，台中將成宜居的城鄉。

莊秉潔稱可逐漸取代燃煤

台中市環保局指出，台電將利用中火廠區內9、10號機組南側空地，興建2部單機容量約各為100至130萬瓩的高效率燃氣複循環機組，並增設高效汙染防制設備，可提升機組效率，改善空氣品質16日將在龍井區龍泉國小召開環境影響說明書公開會議。

未來燃煤機組冬季不發電

興大教授莊秉潔在臉書上公開呼籲各界支持這項計畫，強調中火若完成興建2座天然氣機組，加上苗栗通宵天然氣機組，及已通過環評的離岸風機、太陽光電等能源建設陸續完工，未來中火燃煤機組在空汙嚴重的冬季可幾乎不發電，加上太陽光電快速增加，夏天也有機會不發電。

莊秉潔表示，因深澳電廠14日已通過環評，北部核能機組除役後，北部缺少的電力可補足，屆時不用「中電北送」，未來中火燃煤機組也不需拆除，可成為壓低向國外購買氣源單價籌碼。

莊秉潔推測，2025年雲林麥寮電廠合約到期，若可不續約，中部將僅剩下中龍鋼鐵的汙染問題，如順利解決，加上軌道建設及電動車持續推動，中部空氣將比北部好，成為宜居城鄉。中火興建2座天然氣機組，在市長林佳龍要求下，其中1座將提前於2023年完工。

(中國時報)

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