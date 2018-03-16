社頭3處長照據點 同步啟動

彰化縣長魏明谷（中）等各界15日主持社頭鄉前瞻基礎建設─整建長照衛福據點啟動儀式。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府向中央爭取前瞻基礎建設─整建長照衛福據點計畫補助，社頭鄉獲得補助的北社頭活動中心新建日照中心、美雅社區活動中心改建C級長照站、社頭鄉衛生所新建長照B級據點，15日由彰化縣長魏明谷、社頭鄉長劉錦昌等共同啟動，社頭鄉的老人福利建設向前再邁進。

啟動儀式在社頭公所廣場舉行，彰化縣議員許書維、蕭淑芬等民代與村長都出席，更有逾百名老人家到場關心「自己的未來福利」。

魏明谷表示，彰化縣65歲以上人口約20萬人，90歲以上5000多人，更有超過100名百歲人瑞，因應老人化社會的挑戰，老人長照、失能、失智、安養、就養等都將是縣府施政重點，並期望長照衛福據點的設立能造福更多長者，同時減輕年輕人負擔。

提供完整多元服務

縣府向中央爭取前瞻基礎建設─整建長照衛福據點計畫，經核定21案共3億5609萬餘元補助款，其中社頭鄉3處預計興建完成後，可提供老人家更完整、更多元的服務。

分級滿足不同需求

劉錦昌表示，北社頭長照活動中心1樓為集會場、2樓是托育、3樓是日托中心，多功能的長照據點將提供鄉親更周延的服務。

美雅社區活動中心改建的C級長照站，提供健康促進、電話問安、關懷訪視、共餐或送餐等服務，鼓勵社區投入照護體系。衛生所新建長照B級據點則是複合型日間服務中心，針對辦公室空間進行小規模多機能等多元服務。

(中國時報)

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