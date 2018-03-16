松山媽來了 進香團擠爆西螺

2018年03月16日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

松山慈祐宮參香團是西螺鎮的重要進香團經濟來源之一。（周麗蘭攝）

每年號召百餘輛遊覽車進香人潮的松山慈祐宮參香團，15日上午9點抵達雲林縣西螺福興宮參香，西螺鎮上小吃店家為因應「松山媽」抵達，提早備妥較平日3倍以上的食材量以滿足6000多人的胃口，迎接新年第一波進香商機。

松山媽祖到北港赴會兩天一夜會香活動，號稱是北台灣每年度南下進香的最多人數及遊覽車紀錄保持者，每年帶領大批信徒南下參香彰化南瑤宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、北港朝天宮、西螺福興宮、大甲鎮瀾宮。

市區交通大打結

15日上午慈祐宮松山媽在金龍團、獅團、北管、花車等各式陣頭的熱情簇擁下宣告到來，福興宮也出動廟內太平媽鑾駕，以彌勒團、將軍團前導，到離廟2公里處接駕松山媽。

113輛遊覽車使附近道路幾乎成為臨時遊覽車的停車場，龐大陣頭及香客在市區遶境，導致交通大打結，2公里路程走了2小時，陣頭入廟參禮時行進緩慢，市區擠得水泄不通。

小吃店備3倍食材

福興宮董事長楊文鐘表示，每年西螺人都很關注松山慈祐宮南下會香的日期，尤其西螺鎮上的小吃店家都會在松山媽抵達西螺前夕，把食材備妥較平日3倍以上的量，這不僅是松山媽、太平媽的媽祖姊妹相見歡，更是創造地方經濟的最佳典範。

一家小吃店家老闆表示，客人多很多，一次來100輛遊覽車，幾乎忙不過來。女香客說，隨進香團下來逛街，順便買一些東西，覺得自己也有帶動地方經濟。

據估計，西螺每年進香經濟規模超過千萬元，4月15日還有大甲媽祖遶境，將通過西螺大橋進入西螺，將帶來西螺鎮小吃業者1年內最大的進香商機。

(中國時報)