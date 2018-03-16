台日聯播 重建小米生態鏈

日本女大生體驗原住民傳統搗小米，東女學生在一旁加油。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

小米是原住民傳統主食和歲時祭儀文化重要原素，更是山林間生態食物鏈的一環，但是台灣小米種植面積銳減，對原民文化和生態造成影響；台東林管處及台東縣永續發展學會15日邀請日本京都龍谷大學、台東女中師生體驗小米播種，透過「台日聯播」啟動原鄉小米保種計畫。

小米田銳減 影響生態

6名日本京都龍谷大學師生及30多位東女學生，15日到國本農場體驗小米文化，在布農族人祈福之後，搓揉小米穗、混著沙土將小米播撒在土地上，隨後並體驗傳統搗小米及品嘗小米麻糬，希望透過「台日聯播」，找回百年前的小米生態鏈。

台東林管處處長劉瓊蓮表示，小米曾是原住民主食，許多歲時祭儀都從小米衍生出來，但是種小米的面積從100多年前的2萬多公頃，迄今僅剩不到200公頃。

她說，小米田的銳減，除了改變原鄉飲食文化外，也影響生態鏈，過去山林間經常可見的山麻雀，及天際間翱翔的熊鷹，都成了瀕危動物。

多品種種植 復育主食

綠色經濟永續發展計畫主持人林志忠則指出，不同品種的小米在各原住民部落有不同的發音，日本人貴田武捷於1941年從全台200多種小米品系中，選出130多種品系，並記錄了17種台東小米的性狀，且依原住民母語翻譯成日語，為小米留下珍貴的文史紀錄。

劉瓊蓮說，台東具備的小米文化與生物基因，是探索小米文化的重要基地，林管處與永續學會正在執行「台東山村綠色經濟永續發展計畫」，要在排灣族金峰鄉新興、布農族崁頂、桃源等部落，推動多品種小米田的種植與保種，以恢復原鄉生物多樣性的生態環境。

(中國時報)

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