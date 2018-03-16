訂單爆增 設計師月入10萬

2018年03月16日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

3D彩繪因樣式討喜、互動性高，全台吹起一股3D彩繪風，無論是公共空間或是農村均可見到民眾拍照打卡，加上網路分享推波助瀾，也讓彩繪師訂單接不完，彩繪師阿丹表示，3D技法複雜且多半為大面積，耗時耗力，價錢幾乎是平面的3倍起跳，不乏月入10萬的彩繪師。

3D彩繪師如同老舊牆面的「整形醫生」，近年公私單位紛紛推出3D彩繪互動牆面，上傳社群網站後帶動更多人潮慕名前往，3D彩繪師一夕成為炙手可熱的職業。

施姓彩繪業者表示，人潮就是錢潮，彩繪牆、互動裝置藝術成為觀光行銷的新利器，指定3D彩繪的訂單占每月訂單的4成。

彩繪師阿丹表示，3D彩繪的技法複雜，除了繪畫技巧外，還講求與場地的結合性，戶外創作更是看天吃飯，耗費心力與體力，收費幾乎是平面創作的3倍，知名彩繪師月收入可突破10萬。

阿丹進一步指出，並非每個單位都願意花錢請專業人士作畫，或是有半路出家的設計師勉強上場，也導致侵犯版權、3D畫成2D的窘境層出不窮，或是未有完整的主題性規畫，反破壞原始地方風貌。

他強調，新興3D彩繪固然可帶動話題，吸引人潮駐足，然而如何在民眾拍照打卡上傳後，結合文化展覽或志工導覽，讓遊客對於當地文史有進一步了解，也是地方不得不面對的課題。

(中國時報)